Artur Talvik lahkub Vabaerakonna fraktsioonist

Eelmine Vabaerakonna juht Talvik kinnitas ERR-ile, et fraktsioon leppis selles kokku ja sõbralikult mindi lahku.

"Meil just oli koosolek, kus me ühiselt ja sõbralikult leidsime, et ma jätkan akna all ja tegutsen Vabaerakonnaga paralleelselt edasi," ütles Talvik.

"Mingit uste paugutamist ei olnud. See oli ka minu seisukoht, et aus ja ilus oleks minu poolt nüüdses olukorras minna akna alla," lisas ta.

Talvik ütles, et jätkab tööd uue erakonna loomiseks ja on just teel koosolekule, kus seda arutatakse.