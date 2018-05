Artur Talvik läheb jälle korruptsiooniga võitlema

Vabaerakonna fraktsioon annab täna riigikogu juhatusele üle eelnõu korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muutmiseks ning teeb ettepaneku nimetada senise liikme Andres Herkeli asemel erikomisjoni liikmeks Artur Talviku, teatas Vabaerakond.

Vabaerakonna saadiku ja erikomisjoni praeguse esimehe Andres Herkeli sõnul on Artur Talviku naasmine erikomisjoni hea uudis, mis aitab korruptsioonivastase töö nähtavusele igal juhul kaasa. „Artur on olnud erinevate üksikjuhtumite päevavalgele toomisel väga tõhus ja see aitab kaasa korruptsioonivastase õhustiku loomisele kogu ühiskonnas. Loodan, et varasemad kokkulepped peavad ja Arturist saab taas korruptsioonivastase erikomisjoni esimees," ütles Herkel.

Eelnõu menetluse kohaselt läbib see riigikogu juhatuse, põhiseaduskomisjoni ning jõuab kõigi eelduste kohaselt riigikogu suurde saali hääletusele enne kevadise istungjärgu lõppu.