Artur Talvik kutsub Hanno Pevkurit Vabaerakonda üle tulema

Reformierakonna sisetülide valguses pakub Artur Talvik, et Hanno Pevkur võiks üldse Vabaerakonna ridasid täiendada.

"Hea Hanno, kui sind huvitab päriselt poliitika ja mitte konkreetne ametikoht, siis tule üle! Muuseas, ilma naljata," kirjutas Talvik eile hilisõhtul Facebookis. "Tegelikult, ma siiralt ei saa aru, mis teil seal toimub? Mulle tundus, et sinu juhtimise ajal sai härra Nilssonist ajalugu ja valge kampsun pakiti kappi. Aga võta näpust, Nilsson istub tulevase esinaise õlal ja kampsun on valgem veel kui enne. Kaua sa lased sel tagatoal ennast alandada? Tule meile!"

Eesti Päevaleht küsis paari päeva eest Pevkurilt, mis on ta edasised plaanid. Kas on üldse enam mõtet selles erakonnas jätkata?

Pevkur viitas, et erakonna reiting on tõusnud ja ka kohalikel valimistel läks hästi. "Siit loen välja, et erakonnakaaslaste ja Eesti rahva toetus nii minu kui ka erakonna sammudele on olnud positiivne. Kui erakonnakaaslased näevad, et ma peaksin jätkama erakonna juhatuses, seisma lugupidava ja väärika poliitika eest, siis kindlasti on mul põhjust oma väärtuste ja tõekspidamiste eest seista."