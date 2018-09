Artur Talvik: kui Ligi Danske rahapesu skandaalis poliitilist vastutust ei võta, siis võime riigile panna ametlikult banaanivabariigi sildi

"Sõnast "vastutus" on saanud Eesti poliitikas naljanumber, tühi sõnakõlks. Kes võttis poliitilise vastutuse VEB fondi kuritegelike sahkerdamiste eest? Mitte keegi. Kes võttis poliitilise vastutuse Tallinna sadamas toimunu eest? Mitte keegi. Seda nimekirja võib jätkata pikalt, aga kui Danske rahapesu skandaalis keegi poliitilist vastutust ei võta, siis võime oma armsale riigile panna ametlikult külge sildi- banaanivabariik," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Siinkohal annan väikese vihje, kes Danske jamade eest poliitilise vastutuse võtma peaks. Kes oli rahandusminister Danske rahapesu tippajal 2009-2014? Vastus: Jürgen Ligi. Kes oli finantsinspektsiooni nõukogu esimees samal ajal? Vastus: Jürgen Ligi. Mis ministeeriumi vastutusalasse kuulub võitlus rahapesuga? Vastus: rahandusministeeriumi. Mis institutsioon tegeleb riikliku finantsjärelvalvega? Vastus: finantsinspektsioon. Kes on kõige tulisem nn VEB fondi eelnõu vastane RK-s? Vastus: Jürgen Ligi."

"See mees on täna refi fraktsiooni esimees, mis laiendab seda vastutust kogu erakonnale. Teades veidi selle erakonna toonast tööstiili, siis pidi Ligi ikka vähemalt tagatuba olukorrast informeerima. Ma ei arva, et Ligi isiklikult mingit kasu sellest jamast lõiganud on, aga vastutust peab ta võtma totaalse mainekahju tekitamise eest. Kui Kaja Kallas soovib tema juhtimise all olevale erakonnale saabuvatel valimistel mingisugustki edu, siis peab ta tema erakonna juhtkonnas olevate kauboikapitalismi sangarite poliitilite kohvrite kokku pakkimises kõvasti kaasa aitama. Kas see tal õnnestub? Khmm, vaatame… Seniks sööme banaane edasi ;-)"