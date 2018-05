Artur Talvik: julgen olla süljetops, kes saab suurimad põntsud enda pihta

Kas oleks pidanud siiski minema Tallinnas välja oma nimekirjaga, nagu paljud tallinlased soovisid? "Oleks on tore poiss," nentis Talvik ja lisas, et ka tema toetas Tallinnas oma nimekirjaga väljaminekut. Vabaerakonna esinduskogus aga tehti teistsugune otsus, mis Tallinnas Vabaerakonna nimekirjaga valimistele minekut ei lubanud.

Talvik kiitis, et Vabaerakonna tulek on toonud kaasa poliitikasse muutuseid. Näiteks on tekkinud erinevaid poliitikast huvitatud survegruppe, nagu Eesti 200 või eilne ettevõtjate riigireformi algatus. Samuti leidis Talvik, et riigikogu saadikute julgus hääletada erakonna liinile vastu on samuti Vabaerakonna teene. Ta küll nõustus, et seda kõike juhtus ka enne Vabaerakonna tulekut.

"Enne oli kriitika, et Vabaerakonnal pole maailmavaadet, nüüd tuli Eesti 200, kes ütles, et neil polegi maailmavaadet vaja. See on positiivne. Ükspuha, mis erakond, selgelt maailmavaatelisi jooni on nendes vähe, lõppkokkuvõttes on nad kõik tsentris koos. Üks teostaks võimu ühtemoodi, teine teistmoodi," ütles Talvik.

Talvik lahkus peale Herkeli esimeheks valimist küll Vabaerakonnast, kuid jääb riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni ja vaatab, kuidas poliitikas jätkata.

"Jah, mul on poliiitiline kirg, julgen olla süljetops või jäälõhkuja, kes saab suurimad põntsud enda pihta ja mitte alati õigustatult, aga vahel ka õigustatult. Julgen ka vigu teha," nentis Talvik.