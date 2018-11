Artur Talvik: Elurikkuse Erakond võiks ühendada ka roheliste ja Vabaerakonna ideid

"Liikmete leidmiseks oleme kasutanud otsekontakte see tähendab, et kuskil suurüritustel me liikmeid otsimas pole käinud. Selline meetod on väga aeglane, aga teisest küljest on initsiatiivgrupil siiralt hea meel selle üle, et liitunud on palju toredaid ja tarku oma ala spetsialiste. Seltskond on süpaatselt mitmekesine," ütles Talvik Delfile.

Tema sõnul on liitunute hulgas keskkonnaeksperte ja taastuvenergia spetsialiste, ettevõtjaid, sealhulgas IT-ettevõtjaid, programmeerijaid, tootedisainereid, õppejõude, teadlasi, doktorante, kirjanikke, teolooge, pärimuskultuuri ja hariduse edendajaid ning paljude teiste elualade esindajaid.