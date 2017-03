Artur Talvik astus Vabaerakonda ning kandideerib esimeheks

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv Artur Talvik teatas täna, et astub erakonda ning kandideerib ka partei juhiks.

Tavik andis sotsiaalmeedias teada, et astub "paljude vabaerakondlaste ja Vabaerakonna lähedal seisvate inimeste soovil ja enda vabal tahtel täna erakonda".

"Naistepäevale kohaselt pean ka lisama, et sain ka selleks oma naise loa, et mitte öelda rohkemat. Nüüd siis alustan esimeheks kandideerimist. Pikem programmiline avaldus tuleb paari nädala sees," seisis Talviku Facebooki postituses.

Vabaerakonna senine juht Andres Herkel ei saa esimehena jätkata, sest seda ei luba erakonna põhikiri, mis näeb ette, et esimeheks ega ka juhatuse liikmeks ei saa valida inimest, kes on ametis olnud kolm järjestikust ametiaega.

Kaks nädalat tagasi kirjutas Eesti Ekspress, et erakond sipleb tõsises kriisis. Vabaerakonna reiting (eri küsitlejad näitavad küll veidi erinevaid andmeid) kõikus 2015. aastal ja 2016. aasta alguses 15 ja 19 protsendi vahel. Viimastel kuudel on toetus hõljunud 10 protsendi kandis ja mõnikord isegi allpool. Langustrend paistab selgelt välja. Veebruaris näitasid Kantar Emor uuringutulemused, et sügisestel kohalikel valimistel toetaks Vabaerakonda neli protsenti valijatest.

Talviku avaldus Vabaerakonna Harjumaa juhatusele

Mina, Artur Talvik, soovin vabatahtlikult liituda poliitilise organisatsiooniga, mille nimi on Vabaerakond. Olen seda hetke pikalt edasi lükanud kartuses, et Vabaerakonnast võib saada partei selle sõna kõige halvemas tähenduses. Seni seda veel juhtunud ei ole, aga see võib juhtuda, kui tema liikmed sisenevad mugavustsooni ja ei sekku. Ma tahan sekkuda.

Teen põhimõttelist vahet parteil ja erakonnal. Partei oma olemuselt on organisatsioon, mille eesmärk on “võim iga hinna eest”. Erakond ühendab inimesi, kellel on sarnased vaated ühiskonna ja keskkonna paremaks toimimiseks ja kelle jaoks on võim ainult vahend selle ellu viimiseks. Parteisse astutakse tihtipeale isikliku kasu saamise eesmärgil, erakond peab seisma ühiskonna ühiste kasude eest. Parteide suur liikmete arv eeldab ja taastoodab pikki toiduahelaid. Need ahelad halvavad ühiskonna. Erakonna ülesanne on võidelda kasutute toiduahelate kaotamise eest. Mina soovin astuda erakonda.

Olen kandnud Vabaerakonna märki juba pikemat aega hoolimata sellest, et minu nime ei olnud erakonnaliikmete registris. Täna tahan ma juba täielikult liituda Vabaerakonnaga, et koos veel jõulisemalt ehitada Eestis tõelist kodanikuühiskonda, kus vabad inimesed ja nende kogukonnad kujundavad meie eluolu. Tugevas kodanikuühiskonnas on erakonnad poliitiliste ideede kandjad, mitte muust ühiskonnast kõrgemal seisvad võimuorganisatsioonid.

Minu arusaamist mööda on Vabaerakond vabakonservatismi mõtte kandja. See on ürgeestlaslik maailmavaade, kus inimese hing saab kosutust maast, metsast ja merelt ning hakkamasaamiseks kasutatakse kõige uuemaid ja nutikamaid lahendusi. See on tugevates kogukondades tegutsevate ise hakkama saavate kodanike vaade maailmale. See eeldab riigiaparaadi väiksemat sekkumist igapäevaellu ja inimeste suuremat usaldamist. Selle maailmavaate kandjatele on oluline, et Eestis räägitakse eesti keelt. Olgem eurooplased, aga jäägem eestlasteks.

Vabakonservatism võtab arvesse, et maailm meie ümber muutub ja peame leidma viisi, kuidas kiiresti muutuvas maailmas hakkama saada. Meid ootab ees 4. tööstusrevolutsioon, lihtsamad töökohad hakkavad kiiresti kaduma. Peame leidma koos viisi, kuidas muuta Eesti töö- ja sotsiaalpoliitikat ja üleüldse suhtumist riigi rolli, et tehnoloogiaprogress oleks Eestile sajandi võimalus, mitte sotsiaalsete rahutuste ja vaesuse põhjus.

Kui minu maailmavaate lühikirjeldus ja senine tegevus Vabaerakonna toetajaliikmena on olnud vastuvõetav , siis olge nii kenad ja võtke mind Vabaerakonna liikmeks.