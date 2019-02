Arto Aas: Tallinna linnavalitsus pole tänavate libedusetõrjega hakkama saanud

Aas ütles, et Tallinna Kiirabil oli jaanuaris 142 väljakutset, mis olid seotud libedaga kukkumiste ja põrutustega ning lisas, et keskmiselt kukub libeduse tõttu päevas pealinnas päevas neli-viis inimest, kes vajavad esmaabi. Möödunud aasta detsembris ületas mõnel päeval kukkumiste tõttu väljakutsete arv isegi 30 piiri.

"Tegelik vigastatute arv on tõenäoliselt kordades suurem. Eriti raske on olukord Tallinna eakate jaoks, kes valdavalt liiguvad jalgsi," sõnas Aas.

"Tallinna tänavad peavad olema hooldatud ja turvalised aastaringselt. Sajad kukkumiste ja põrutustega seotud kiirabi väljakutsed tõestavad aga, et linnavalitsus ei ole oma põhitööga hakkama saanud," ütles Aas.

Ta lisas: "Seejuures on ebanormaalne, et samal ajal, kui linnajuhtide tegemata töö tõttu inimesed end vigaseks kukuvad, kulutab linnavalitsus ka tänavu 3,8 miljonit televisiooni tegemisele ja seal enese eksponeerimisele. Eriti häbiväärne on siinkohal kuulata kõrgete linnajuhtide mõnitavaid sõnavõtte, kus halvustatakse inimesi, kes libedusetõrje murele lahendust otsivad."

Seoses libedusetõrje teemaga esitas reformierakondlane Aas linnapeale arupärimise.