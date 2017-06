Arto Aas kritiseerib valitsuse otsust: Loksa parteipoliitiline eristaatus toob uusi vaidlusi

Loksa linnale erandi tegemine parteipileti alusel rikub haldusreformi eesmärki ja toob ilmselt uusi kohtuvaidlusi teiste omavalitsustega, leiab reformierakondlasest endine riigihalduse minister, riigireformi probleemkomisjoni aseesimees Arto Aas.

Valitsus kinnitas tänasel istungil kuus haldusreformi erandit, mille järgi jätkavad iseseisvate kohalike omavalitsustena: Loksa linn; Kuusalu vald; Häädemeeste vald; Saarde vald; Kanepi vald; Põlva vald; Narva-Jõesuu linn; Sillamäe linn; Toila vald ja Antsla vald.

Just Loksa linnale erandi tegemine on tekitanud teatud ringkondades kahtluse, nagu oleks tegemist parteipileti alusel erandi tegemisega.

"Toimetulekuraskustes ja pelgalt 2700 elanikuga Loksa linnale erandi lubamine kõneleb sellest, et põhimõtted ja riigimehelikkus on asendunud parteipoliitiliste mahhinatsioonidega. Erandite tegemine parteipileti alusel rikub haldusreformi seaduse eesmärki ja on solvav kõigi nende omavalitsuste suhtes, kes pingutasid kriteeriumide täitmise nimel," kommenteeris Aas.

Aas toonitas, et ebaõiglus tekitab alati uusi probleeme ja ilmselt sünnitab ka Loksa erand uusi kohtuvaidlusi teiste omavalitsustega. "Seega tänased valitsuse otsused pigem tekitasid uusi konflikte, mitte ei lahendanud neid. Kõige enam kannatavad aga mõistagi Loksa elanikud ise," ütles riigireformi probleemkomisjoni aseesimees.

Aas on pettunud ka IRL-i poliitikutes ning kritiseerib, et valitsus jättis täna otsustamata nelja omavalitsuse ühinemisgrupi. "Raske on varjata ka pettumust IRL-i poliitikutes, kes seni on vähemalt retooriliselt nõudnud omavalitsuste ühendamisel suuri ja julgeid otsuseid. Nüüd on siis ka selles valdkonnas igasugustest põhimõtetest loobutud," lisas riigikogu liige.

Valitsus kinnitas tänasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varem tehtud ettepaneku järgi. Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks. Loe lähemalt SIIT.