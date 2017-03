Arto Aas: jääb mulje, et valitsuse jaoks on reformidega jätkamine oluline vaid näiliselt

Jüri Ratase valitsusel puuduvad ambitsioonid ja oskused riigivalitsemise uuendamiseks, leiab eelmine riigihalduse minister, riigikogu liige Arto Aas (Reformierakond).

Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni aseesimehe Arto Aasa sõnul pole riigireformi läbiviimine uue valitsuse prioriteet ja valitsusvahetus pole lisanud reformide nimekirja ühtegi uut tegevust, teatas Reformierakonna fraktsioon.

„Poliitmängurlus on läinud maksma pool aastat väärtuslikku aega reformide käivitamiseks. Totaalne segadus sisekaitseakadeemia kolimise ja maavalitsuste sulgemise ümber tõestab, et valitsusel puuduvad ka kogemused suuremate muutuste edukaks juhtimiseks,” leiab Aas.

Esimese riigihalduse ministri hinnangul on uue valitsuse plaanidest kadunud mitmed olulised tegevused ja mitmed vajalikud sammud lükkunud edasi määramatusse. Endise ministri sõnul on venima jäänud nii riigimajade kontseptsioon kui ka kaugtöö võimaluste loomine.

„Fookusest on kadunud riigipalgaliste arvu ja bürokraatia ulatuslik vähendamine. Täielikult on valitsuse plaanidest puudu EAS-i ja teiste Euroopa Liidu vahendeid rakendavate asutuste reform, mis eelmise valitsuse ajal jõudis lõppfaasi,” tõi Aas näiteid ummikseisust riigireformide läbiviimisel.

„Kahjuks jääb mulje, et valitsuse jaoks on reformidega jätkamine oluline vaid näiliselt ja struktuurseid uuendusi ei taheta ette võtta. Põhiaur läheb juba praegu valimisteks valmistumisele. Valitsuse silmakirjalikkust reformide elluviimisel iseloomustab fakt, et saja päeva programmis on juba täidetuks loetud hulk ülesandeid, mis pole tegelikult kabinetiarutelust kaugemale jõudnud,“ lisas riigikogu liige.