Arstitudengid kutsuvad diabeedipäeval veresuhkrut mõõtma

Huvitatutel on võimalik arstitudengid üles leida 17. novembril ajavahemikus 11-17 Tallinnas T1 ja Kristiine keskuses, Tartus Tasku keskuses, Kvartalis ning Lõunakeskuses, Narvas Astri keskuses, Rakveres Põhjakeskuses, Võrus Kagu keskuses ning Kuressaares Auriga keskuses. Soovijatel mõõdetakse veresuhkrut ning jagatakse informatsiooni selle normväärtustest. Enne veresuhkru mõõtmist võiks olla kaks tundi söömata.

„Diabeet on üks levinumaid kroonilisi haigusi, mis võib tabada nii meid kui ka meie lähedasi. Sellepärast otsustasime sellel aastal minna veresuhkrut mõõtma kohtadesse, kus on suur tõenäosus kohata tervet perekonda – kaubanduskeskustesse. Veresuhkrut on oodatud mõõtma inimesed igas vanuses,” sõnas ürituse peakorraldaja Gerli Liloson.

Maailma diabeedipäev on globaalne teavituskampaania, mis toimub 14. novembril. Igal aastal on kampaania keskendunud mõnele diabeediga seotud teemale. Aastatel 2017–2018 on maailma diabeedipäeva teemaks valitud perekond ja diabeet (The Family and Diabetes).

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on arstitudengeid ühendav organisatsioon, mis tegutseb Eesti tervishoiu arendamise nimel. EAÜSi eesmärgiks on, et Eestis elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed. Diabeedipäeva toimumisele aitavad sellel aastal kaasa Linus Glükomed, AB Medical, LuxExpress, Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu ülikooli kliinikum.