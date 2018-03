Arstide liit ühineb Ossinovski kaitsjatega: ükski rahvas pole end kunagi rikkaks joonud

Arstide liit ühineb terviseorganisatsioonide ja meditsiiniteadlaste ühisavaldusega tervise- ja tööminister Jevgeni Ossininovski toetuseks, kinnitades, et nad toetavad meetmeid, mille eesmärk on vähendada alkoholi tarvitamist ja parandada sellega rahva tervist.

„Tunnustame terviseministri ning valitsuse algatusel riigikogus vastuvõetud seadusemuudatusi, mis kehtestavad täiendavad piirangud alkoholi reklaamile ja müügile,” seisis meediale saadetud avalduses.

„Arstkond ei kahtle tõenduspõhistes uuringutes ja rahvusvahelises praktikas, mis kinnitavad, et alkoholi joomist mõjutavad kõige enam hind, füüsiline kättesaadavus ja reklaam. Kõige hinnatundlikumad alkoholitarbijad on meie lapsed ja noored, seega on aktsiisitõus põhimõtteliselt õige tee, kuna muudab alkoholi just nende jaoks vähem kättesaadavaks.”

Arstide liidu avaldus rõhutas, et alkoholitarvitamist vähendavaid muudatusi ei saa lasta segada alkoholi tootjate ja müüjate kampaaniakäral, mida osa meediast vastutustundetult võimendab. „Riigi tulusid on kahtlemata vaja asjatundlikult prognoosida, kuid ei maksa loota, et aktsiisist laekuv tulu korvaks alkoholist tingitud tervisekahjud. Ükski rahvas ei ole ennast kunagi rikkaks joonud.”

„Vajalikud otsused on vahel ebapopulaarsed, nii nagu süst on valus, kuid tuleb siiski ära teha“, ütles arstide liidu president Jaan Sütt.

Arstide liit kutsub kaasmaalasi valima meelemürkide asemel terviserajad ja toetama Eesti rahva tervise huvides tehtud otsuseid.

Eile saatis rida tervishoiuorganisatsioone ja meditsiiniteadlasi meediale ühisavalduse, milles astusid välja Ossinovski kaitseks.

„Kutsume Eesti avalikkust üles mõistma ja väärtustama käimasolevaid alkoholipoliitika reforme,” seisis avalduses, millele kirjutasid alla Terve Eesti Sihtasutus, Teomeeter, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Tervisedenduse Ühing, Eesti Inimesegeneetika Ühing, Eesti Seksuaaltervise Liit, Kuressaare kohaliku alkoholipoliitika töörühm, Triin Toomesaar, Martin A. Noorkõiv, Keit Fomotškin, Äli Leijen, PhD, Kerli Mõtus, PhD, Lili Milani, PhD, Anneli Veispak, PhD, Maarja Grossberg, PhD, Marju Raju, PhD, Elmo Tempel, PhD, Heisi Kurig, PhD, Tuul Sepp, PhD, Ester Oras, PhD.