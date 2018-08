Arstide Liidu tegevjuht Katrin Rehemaa libaravimitest: kui miski on liiga hea, et tõsi olla, siis see tavaliselt ei olegi tõsi

Eestit on tabanud imetoodete libaravimite buum. Toote sisukirjelduses lubatakse kiiret kaalulangust või vabanemist erinevatest tervisehädadest. Eesti Arstide liit on Eestis leviva tervist ohustava käitumise pärast mures ja loodab inimeste kriitikameele peale.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu sellest, kuidas internetis müüdavate imetoodetega tõmmatakse haneks inimesi, kellele lubatakse kiiret salenemist ja haigustest vabanemist. Eesti Arstide liidu tegevjuht Katrin Rehemaa sõnas Delfile, et liit tunneb juba pikemat aega muret Eestis leviva tervist ohustava käitumise pärast.

"Inimesed kasutavad tõendamata toimega, sageli ka mürgiseid aineid, mida usutakse parandavat tervist ja ravivat haigusi. Enamasti õhutavad seda tegema meditsiinihariduseta isikud, kelle eesmärk on „imeravimite“ müügist tulu saada – tegemist on lihtlabase pettusega."

"Arstid ei tohi tõendamata raviomadustega aineid ravimisel kasutada ega neid patsientidele soovitada. Kui reklaamides esinevad väljamõeldud „spetsialistid“, siis teadusliku meditsiini ja arstide mainele see muidugi kasuks ei tule, aga vähegi kriitikameelt omavad inimesed saavad loodetavasti aru, et kui miski on liiga hea, et tõsi olla, siis see tavaliselt ei olegi tõsi," nentis Rehemaa.