Arsenali keskuse juht: RKAS on kinnitanud, et Arsenali kirjaliku enampakkumise tingimused olid tavapärased

Arsenali keskuse juht Aadu Ojasõnul oli nende, nagu ka teiste potentsiaalsete huviliste jaoks kogu enampakkumise protsess ja tingimused ette teadmata. Kirjaliku enampakkumise tingimused olid tavapärased.

“Oleme kogu Arsenali ostuprotsessi jooksul teinud kõik korrektselt. 2012.a. oli kinnisvaraturu olukord veel üsna raske ning investoreid leida keeruline. Meie, nagu ka teiste potentsiaalsete huviliste jaoks, oli kogu enampakkumise protsess ja tingimused ette teadmata. RKAS on kinnitanud, et Arsenali kirjaliku enampakkumise tingimused olid tavapärased. Usume, et uurimiskomisjon toob selles osas kinnitust ja me saame taas keskenduda keskuse igapäevasele arendusele,” kommenteeris Oja Delfile ilmenud tõsiasja, et Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel olid keskuses aastaid varjatud ärihuvid, mis alles hiljuti optsiooni realiseerimisega avalikuks tulid.

"Linna- või riigiametitega asju ajades peab olema topeltkorrektne ning seetõttu on riigikogu korruptsioonikomisjoni algatus uurida Arsenali keskuse müüki igati mõistlik," lisas ta.

Äripäev kirjutas möödunud nädalal, et Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel olid keskuses aastaid varjatud ärihuvid, mis alles hiljuti optsiooni realiseerimisega avalikuks tulid. Rosimannus põhjendas investeeringu vormistamist (väikeosalus 4,65%) optsiooni näol sellega, et Tallinna linnavalitsus lähtuks keskuse projekti hinnates ja lube andes projekti sisulisest headusest, mitte Rosimannuse erakondlikust taustast. „Mis nagu kõigile teada, oli aktiivse poliitikaga tegelemise ajal Keskerakonna suhtes valdavalt kriitiline. See oli tollal puhtalt äriline otsus, et mitte võtta kogu projektile ja enamusinvestoritele, kes panid peamise osa algkapitalist ja kellele kuulub sellest üle 95%, heausklikult asjatut arendusriski. Küllap teame kõik lugusid, kuidas mõni asi on varasemal ajal liikunud Tallinnas kiiremini kui mõni teine,” põhjendas Rosimannus osaluse varjamist Eesti Päevalehele.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid pidas Rosimannuse põhjendusi absurdseteks. „Me teame ju neid inimesi, kes on Reformierakonnaga seotud olnud, neid avalikult rahastanud, ning kuulnud ka kõikvõimalikke jutte mitteametlikust seotusest. Nende tegevusele ei ole tehtud Tallinnas takistusi,” väitis Kaljulaid.

Teisalt võiks Kaljulaidi sõnul tehingu ära teha. „Ülejäänud investorite huve ei saa kahjustada seetõttu, et Rosimannuse osalusega ei pruugi kõik korras olla. Ja kas seetõttu on õigustatud minna kallimale pinnale, mis tähendab maksumaksjale suuremat kulu?” tõstatas Kaljulaid küsimuse.