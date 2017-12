Ärritunud teenindaja: mul niigi palk väike, aga riik võtab kaardiga antud jootrahast veel poole ära!

Tallinnas klienditeenindajana töötav naine tunneb, et valitseb karjuv ebaõiglus: kui klient soovib meeldiva teeninduse eest jootraha anda läbi kaardimakse, siis ligikaudu 55% rahast läheb maksudeks.

"Sularaha ei kanna enam paljud kaasas, mistõttu ei saa ka jootraha sulas jätta. Kui klient soovib kaardimaksega tippi anda, siis ma olen pigem keeldunud,“ pahandab ta, kirjutab Õhtuleht.

„Ma arvan, et see klient, kes oma jootraha jätab, tema on juba maksud maksnud. Ja see on juba topelt maksustamine, leian, et see pole õige,“ lisab Palk [Priit Palk, mitme Tallinna ja Tartu söögikoha juhatuse liige ning üks omanikest].

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes