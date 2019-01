Arnold Rüütli arvates võiks Eestist saada sügavkülmutatud inimeste ladu

"Maailm pole mitme sajandi jooksul olnud nii ettearvamatu kui täna. Isegi magnetpoolused nihkuvad, mis annab kinnitust sellest, et maakoore alumised kihid nihkuvad senisest hoogsamalt. Need otsivad väljapääsu vulkaanilise tegevuse kaudu, mis omakorda toob endaga kaasa looduskatastroofe," alustas Rüütel oma sõnavõttu.

Ta pakkus välja ka mõtte Eesti elu parandamiseks. "Võiksime edukalt pretendeerida sellele kohale, kus säilitatakse sügavkülmutatud inimesi enne nende taasäratamist," tõi ta üheks näiteks.

Oli ka kriitikat Eesti elu aadressil. "Midagi on ikka korrast ära meie põllumajanduspoliitikaga, kui me ei suuda toota isegi nii palju sealiha, kui me Eesti-siseselt tarbime," arvas Rüütel.