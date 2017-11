Arnold Rüütel räägib, kuidas tema keelas Mart Laaril Narva elektrijaamasid ameeriklastele müüa

Värskelt ilmunud Arnold Rüütli elulooraamatus "Viimane Rüütel" on kirjeldus sellest, kuidas ta käskis 2001. aastal presidendiks saades peaminister Mart Laaril peatada Narva elektrijaamade müük USA firmale.

Rüütli teisel tööpäeval, 10. oktoobril 2001, kutsus Rüütel enda juurde peaminister Laari ja teatas talle, et valitsus peab taganema lepingust, millega müüakse Narva elektrijaamad USA firmale NRG Energy.

Müügiplaan oli rahva seas väga ebapopulaarne, selle vastu koguti 163 000 allkirja. Selle toetajad viitasid peamiselt sellele, et see aitab Eestil NATO liikmeks saada.

Raamatu autor Peeter Ernits kirjutas, et Rüütel käskis Laaril lepingust taganeda, isegi kui see toob kaasa kohtuasja. "Me ei saa sellist strateegilist objekti ära anda," põhjendas Rüütel. "Isegi, kui peame trahvi maksma, siis on see väike asi võrreldes hinnaga, mida peaksime erastamise järel maksma. Me jääme iseseisvaks!" teatas Rüütel.

Laar lubas valitsusega nõu pidada ja nädala pärast ütles ta ameeriklastele ära. Kohtumisele järgnenud pressiteates elektrijaamadest juttu polnud, samuti ei teinud sellest juttu Mart Laar oma mälestustes.

"Meie poliitika on olnud väljapoolt niivõrd mõjutatav," ütles Rüütel selle kohta aastaid hiljem.

NRG Energy läks aga varsti peale Narva elektrijaamade ostmise luhtumist pankrotti.