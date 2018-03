Arno Sild ligi 55-eurosest toidupoe arvest: võileivamaterjali poest ostmine tuleb odavam kui toitlustuse tellimine

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsiooni liige Arno Sild ütles kuluhüvitise hulgas olnud ligi 55-eurose Maxima toidupoe arve selgituseks, et valijatega kohtumise tarbeks võileivamaterjali poest ostmine tuleb odavam kui toitlustuse tellimine.

"Kui meil on oma koosolekud, kohtumised valijatega, siis me ostame poest, sellepärast, et nii tuleb odavam. Ega mul ei ole mõtet kallitest cateringidest tellida, kui naised on võimelised ise võileiva kõrvale valmis tegema," ütles Sild Delfile.

Kohtumine valijatega, mille tarbeks Sild Maxima poest toidukaupu ostis, toimus tema sõnul Võru linnas ühe erakonnakaaslase eramus, sest kõik inimesed ei oleks EKRE kontorisse ära mahtunud.

Peaaegu 55-eurone Võru Maxima kaupluse arve sisaldas broilerikoibasid, mitut pakki toorjuustumääret, hapukoort, majoneesi, kahte sorti paprikat, salatit ja tomateid ning kaheksa pakki rukkileivakesi. Esialgu võib tšekk tekitada küsimusi, kuid teisi hüvitatud arveid lugedes ilmneb, et Sild korraldas paljud kohtumised ise. Näiteks on ta lasknud korduvalt hüvitada ka papptaldrikute, lihavalikute ja väiksemate suupistete arve.

Möödunud aastal kulutasid kuluhüvitisteks ette nähtud summa sajaprotsendiliselt ära Olga Ivanova ja Helmut Hallemaa Keskerakonnast, Kalle Palling Reformierakonnast ja Arno Sild EKRE-st.