Äripäeva vaidlus Krossiga jätkub

Äripäeva ja poliitik Eerik-Niiles Krossi vaidlus Äripäevas avaldatud lugude üle jätkub, kuigi Krossi esindajad püüdsid vaidluse lõpetada, väites, et Äripäev vaidlustas esimese astme kohtuotsuse hilinemisega.

Riigikohus otsustas täna rahuldada Äripäeva apellatsioonitähtaja ennistamise avalduse ja ennistada Äripäevale apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja Harju maakohtu mullu augustis tehtud otsuse peale. Segadus apellatsioonitähtajaga tekkis sellest, et e-toimikus toodud tähtaeg erines kuupäevast, mis tulnuks tähtajaks siis, kui arvestada kohtuniku poolt otsuse pooltele laialisaatmise päeva. Vahe kahe kuupäeva vahel oli kolm päeva ja e-toimikus toodud kuupäev oli hilisem, kirjutas Äripäev.

„E-toimikust on saadetud kostja esindajale teade, et otsuse edasikaebamise tähtpäev on 15. september 2016. Seega võis kostja sellest teatest lähtuda ning esineb põhjus tähtaja ennistamiseks,“ põhjendas riigikohus apellatsioonitähtaja ennistamist. Äripäev esitaski kaebuse 15. septembril 2016 ehk e-toimikus toodud kuupäeval.

Äripäev kirjutas 2014. aasta juulis ilmunud loos "Maksuskeemitajate äripartner Kross", kuidas 2012. aasta alguses IRLi astunud ja kiiresti erakonna Tallinna piirkonna juhatuse ning Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni liikmeks tõusnud Kross panustas paralleelselt poliitikasse murdmisele ka hämaratesse ärisidemetesse. Ta osales 2012. aasta suvel äriskeemi planeerimisel, et hakata Aserbaidžaanist siinse turu hulgihindadega võrreldes märgatavalt soodsamat ehk arvatavalt mõne välisriigi maksudest "puhtaks pestud" diislikütust tarnima.

Harju maakohus leidis, et seda lugu kommenteerinud toimetuse juhtkirjas avaldatud väited ei vasta tõele ja mõistis Äripäevalt Krossi kasuks välja 10 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Selle peale esitas Äripäev apellatsioonikaebuse Tallinna ringkonnakohtule, kuna toimetus leiab, et maakohus on oma otsuses tõlgendanud väärtushinnanguid faktiväitena. Ringkonnakohus jättis aga Äripäeva kaebuse sootuks läbi vaatamata, kuna kohtu hinnangul ei esitanud Äripäev kaebust tähtaegselt. Samuti jättis ringkonnakohus rahuldamata ka Äripäeva taotluse apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja ennistamise kohta.

Seejärel esitas Äripäev ringkonnakohtu määruse peale kaebuse riigikohtule, mis leidiski tänase otsusega, et ringkonnakohus eksis, kui ei rahuldanud Äripäeva taotlust apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja ennistamise kohta.