Ärimees kasutas kasuisale kuuluvat Rootsi invakaarti Tallinnas parkimissoodustuste saamise eesmärgil

Möödunud nädala kolmapäeval fikseeris munitsipaalpolitsei patrull Nunne tänaval parkiva sõiduki, millel oli küll Eesti numbrimärk, kuid mille armatuurlaualt vaatas vastu Rootsi Nacka kommuni poolt välja antud invakaart. Kontrollimine näitas, et auto kasutajat on varem karistatud vales kohas parkimise eest.

Kuna lugu tundus kahtlane, otsustas patrull ühendust võtta Nacka kommuuni liiklustalitusega. Vastus Rootsist saabus kiiresti ja selles selgitati, et möödunud aasta detsembris Nacka kommuni poolt välja antud invakaart kuulub 1938. aastal sündinud puudega meeskodanikule.

Liiklustalituse kõne peale hakkas mees kaarti otsima ja nentis lõpuks, et ilmselt on kaart temalt ära näpatud. Rootsi ametivõimud selgitasid välja, et tegelikult laenas mees oma auto elukaaslase pojale, kes Eestis äriasju ajab. Kaart olevat ununenud autosse ja kasupoeg ei kiirustanud seda omanikule tagastama, vaid kasutas seda Tallinnas invasõidukitele pakutavate soodustuste saamiseks.

Tänaseks on kaardi omanik esitanud Rootsis politseile avalduse, et kaart registreeritaks varastatud kaardina ning tema kehtivus peatataks. „Nacka omavalitsus tühistas invakaardi kehtivuse,“ öeldi kohalikust liiklustalitusest. „Me kindlasti ei soovi, et vanade haigete inimeste perekonnaliikmed käiksid välismaal vanemate kaarte kasutamas“.