Arhitektide liit protesteerib kõrgarhitektuuri hävitamise vastu: Viimsis tõmmatakse maha eesti postmodernismi tippteos Piilupesa lasteaed

Viimsi valla pressiesindaja Elis Tootsman kinnitas Delfile, et Piilupesa lasteaia hoone on seisnud juba pikalt hooldamata ja tema seisukord on praeguseks muutund väga halvaks. Tootsmanni sõnul hakkas hoones levima ka seen, lisaks on kohalikud hoonet palju lõhkunud. Tootmani lisas, et praegune omanik, kes hoonet lammutama hakkab, pole hoone kaitsmisega hakkama saanud. Kuid ka vallal ei ole tema sõnul arhitektuuriväärtuslikku hoonet päästmiseks mitte midagi võimalik ette võtta.

Stiilse ja mitmekülgse keskkonna kujundamisega ei saa Eesti omavalitsused paraku väga tihti hakkama. Arhitektide liidu president Katrin Koovi sõnul on Viimsis toimuv kahjuks vaid üks näide paljude Eesti kohalike omavalitsuste kroonilisest võimetusest. "Viimsis puudub juba mõnda aega vastutav peaarhitekt, kes peaks nägema sealset elukeskkonda kui tervikut ja aitama kujundada olulisi ruumiotsuseid. Tulemuseks on keskuse tühjenemine ja valla kui terviku äärelinnastumine. Ilma vallarhitektita ei paista ka võimalust, et Viimsisse võiks tekkida tihe ja mitmekesine linnalik keskus," lisas Koov.

Viimastel aastatel on Eestis lammutatud mitmeid arhitektuuriliselt kõrge väärtusega hooneid, mis on asendatud odavate ehitusmaterjalide kasutamisele keskendumise tõttu isikupäratut arhitektuuri. Eriti silmatorkav on Tallinna Sakala keskuse ja rahandusministeeriumi endise hoone lammutamine. Tartus tekitas proteste pärast sõda taastatud ajaloolise hoone lammutamine Ülikooli tänaval ja linnapildis kadus ka Tartu vana kaubamaja. Praegu on arhitektuuriliselt väärtuslike ja sümbolväärtusega hoonetest kavas lammutada ka Tallinna Kaubamaja ja endine Projekteerijate maja Rävala puiesteel Tallinnas.