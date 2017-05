Arheoloogi vastus Loonele: see padrunikest pärineb Punaarmee 1954. aasta rünnakust punkrile, kus tapeti ema ja kolmeaastane laps

Metsavendade punkrite väljakaevamisega tegelev arheoloog Mauri Kiudsoo kommenteeris Facebookis teravalt riigikogu Keskerakonna liige Oudekki Loone kommentaari, et Teise maailmasõja lõpp on tähistamist väärt, sest pommid ei kukkunud meile enam kaela.

Kiudsood vihastas Loone eilne tsitaat. "Täna, ma arvan, et Eestis on eriti oluline mõelda, et kuigi Eesti vabadusega läks veel aega pärast Teist maailmasõda, siis see, et pommid ei kukkunud kaela, on ka Eestis päris oluline".

Kiudsoo imestas Loone loogika üle. "Jätame kõrvale selle tõsiasja, et Teise maailmasõja käigus "kukkusid pommid kaela" Eesti linnadele (loe: tsiviilelanikele) eelkõige ikkagi tänu nõukogude lennukitele ning..."

"Loone arvates on vist osa vägivaldsetest surmadest kuidagimoodi leebemad ja humaansemad... Mis vahe õigupoolest on, kas tuhanded süütud inimesed hukkuvad pommide läbi või surevad nad nõukogude vanglilaagrites ja küüdivagunites, lastakse maha nagu metsloomad kodumaa laantes ja soodes etc?" kirjutas Kiudsoo.

"Jutt sellest, et meie jaoks tähendas 9. mai sõja lõppu, peegeldab kas Loone olematuid teadmisi Eesti ajaloost või irvitab ta otseselt näkku neile tuhandetele ja tuhandetele kaasmaalastele, kelle elu elamata jäi," kirjutas Kiudsoo.

"Fotol kujutatud padrunikest pärineb 1954. aastast ja on välja tulistatud relvast, mida hoidis käes üks punaarmeelane, kes ründas keset sood asunud punkrit, milles varjasid ennast ema ja kolmeaastane laps. Kumbki neist ei näinud enam järgmist päikesetõusu. Sõda lõppes 9. mail 1945? Ega ikka ei lõppenud küll..."