Ärge muretsege, Reformierakond ei lähe pankrotti

Kuna annetused erakondadele kasvavad juba sügisel enne märtsikuiseid valimisi, võib Pevkuril olla õigus, kui ta ütleb, et selle aasta lõpuks on võlad makstud. Järgmise aasta riigikogu valimised tekitavad küll ilmselt uue võlaringi, aga nii poliitika töötabki, sest võlgade tagasimaksmiseks on palju aega. Reitingud lubavad Reformierakonnale jälle head tulemust, mistõttu võivad nad jälle oodata kopsakat toetust riigieelarvest.

Euroopa parlamendi valimised toimuvad vahetult peale riigikogu valimisi ja jäävad ilmselt selle varju, peale seda on järgmised valimised on alles 2021. aasta kohalikud valimised. Reformierakonnal on kaks aastat võlgasid maksta ja raha koguda.

Mis puudutab miinuses omakapitali, siis erakondade puhul on see tavaline. Omakapital tähendab vara, millest on lahutatud võlad. Kuna erakondadel vara enamasti palju pole, aga valimiskampaaniate käigus tekivad ikka võlad, siis pole peale valimisi ebatavaline, et omakapital on miinuses.

IRL-i peasekretär Priit Sibul rääkis, et peale viimaseid riigikogu valimisi oli ka IRL-i omakapital miinuses. Praegu on see plussis.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et Keskerakonna omakapital pole kunagi olnud negatiivne. Nimelt oli Keskerakonnal Edgar Savisaare ajal küll palju võlgasid, aga erakonnale kuulus ka maja Toompeal. See müüdi hiljuti võlgade katteks maha.

Valimistest jäänud võlgasid on Keskerakonnal üleval ka praegu, aga Korb kinnitas, et omakapital on positiivne, sest võlgade katteks on olemas arvel raha. Keskerakond on teinud võlgade maksmiseks graafiku ega kiirusta nende tagasimaksmisega, sest erakondade rahastamise järelvalve komisjon on teinud Keskerakonna suhtes mitu otsust, mis on vaidlustatud kohtutes. Raha arvetel on tagavaraks, et kui kohtust tulevad negatiivsed otsused, saab Keskerakond raha ära maksta.

Reformierakonna rahahädasid pidas Korb üllatavaks. "See on väga tõsine. See tähendab, et elatakse tulevaste ressursside arvelt," kommenteeris Korb.