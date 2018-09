Ardo Ojasalu süüdistab oma mahavõtmises Margus Linnamäge ning erakondade ühishuve

Ojasalu sõnul kerkis ta eemaldamise põhjuseks saanud Korruptsiooniradari teema augustis eestkätt haiglate rahade uurimise tõttu. "[...] me tegime siin väikese Ekspressi loo, mis puudutas haiglate rahasid. See, et pärast seda artiklit Postimees selle ette võttis, see polnud väga üllatav," rääkis ta Eesti Ekspressis 15. augustil avaldatud artiklist, kus Ojasalu uuris haiglate finantsseisu ja tõi välja, et suurtel haiglatel seisab kontodel 101 miljonit eurot.

Põhjus, miks Postimees Korruptsiooniradari teema avaldas, oli Ojasalu sõnul Linnamäe ärihuvides. "No ütleme, et kui sealt ärilisi liine pidi hakata edasi minema, siis on ju teada, kus need huvid on, kuhu ja kelleni jõuavad," kinnitas ta ajakirjaniku täpsustust, kas huvid on Margus Linnamäe omad.

"Ja enne seda oli haiglate lugu just. Ravimiäris on ju küllalt suurel hulgal peremehetut raha. Ja noh, peremehetu raha on ju kõige heldem raha. Kui seda raha jääb vähemaks, siis kindlasti tekitab see paljudele muret," rääkis Ojasalu.

Samas ei toonud mees oma teooria kinnitamiseks ühtegi fakti. "Ega ma ei väidagi nimeliselt kedagi, et ma tean, kes ja mida tegi. Kõik need ongi ainult analüütilised hüpoteesid," ütles ta.

Ojasalu sõnul soovisid teda ERJK-st välja vahetada ka sotsiaaldemokraadid. "Nad tahtsid mind juba varem välja vahetada, aga neil ei olnud sobilikku PR-momenti. Nad otsisid PR-momenti ja tegid selle siis ära, kui tekkis sobilik situatsioon," ütles ta.