Arbitraažikohus: Keskerakond peab Paavo Pettai firmale maksma 533 000 eurot

Arbitraažikohus tegi Keskerakonna ja OÜ Midfieldi garantiikirjade vaidluses otsuse, mille järgi peab Keskerakond ettevõttele maksma 533 000 eurot. Arbitraažikohtu otsus on lõplik, teatas Keskerakond.

Eelmise aasta septembrikuus ilmnes, et 2014. aastal oli varasem erakonna peasekretär Priit Toobal allkirjastanud Edgar Savisaare juhtimisel garantiikirjad, mis lubasid täita Midfield OÜ rahalised kohustused kolmandate isikute ees.

Erakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et arbitraažikohus rahuldas hagi vaid osaliselt, sest koos viivisega oli nõude suuruseks üle 800 000 euro. Ta tõdes, et arbitraažikohtu äsjane otsus on kahetsusväärne, kuid ei muuda Keskerakonna ettevalmistusi ning plaane seoses kuu aja pärast toimuvate kohalike valimistega. „Vaatamata negatiivsele otsusele täidame kõik erakonna rahalised kohustused,“ kinnitas peasekretär.

Korbi sõnul ongi kõikide rahaliste nõuete täitmiseks Keskerakonnale kuuluv kinnistu Tallinna Vanalinnas aadressil Toom-Rüütli 3/5 müügis ning sõlmitud on juba ka eelleping. „Erakonna büroo müügiga katame kõik praegused ja võimalikud nõuded ning liigume edasi varasemast tugevamalt,“ ütles Korb.

Loe veel

Peasekretär lisas, et on ülimalt kahetsusväärne, et erakonna varasem peasekretär Priit Toobal endise esimehe Edgar Savisaare juhtimisel antud garantiikirjad sõlmis. „Tegemist on otsusega, mis otseselt erakonda kahjustavad ja tulid kasuks vaid kitsale ringile, kes võlakirjade koostamise taga seisid. Kelle jaoks ja miks selline erakonda kahjustav otsus tehti, on arusaamatu,“ ütles Korb.

Ta sõnas, et tehtu näitab, et rahaasju tuleb ajada läbipaistvalt, vastutustundlikult ja erakonna liikmeid kaasates ning seda praegune juhtkond ka teeb. „Keskerakonnas on alanud juba uus ajajärk ning erakond tuleb ka seekordsest katsumusest tugevamalt välja kui enne,“ rõhutas Korb.

Garantiikirjadele alla kirjutanud Toobal lausus täna, et ei kommenteeri oma kunagist poliitikukarjääri puudutavaid küsimusi.