Ära kaaguta! Nakatunud raibe! Lihunik ja laibamõnitaja! Väike ülevaade Urmas Reinsalu taandumst nõudva Jürgen Ligi klassikalistest solvangutest

Reformierakondlane Jürgen Ligi, kes praegu väga agaralt feministe kanakarjaks nimetanud justiitsminister Urmas Reinsalu tagasiastumist nõuab, on ise teatavasti tuntud oma "reljeefse" kõnepruugi poolest. Viimane suurte sõnade tegemine 2014. aastal lõpetas mäletatavasti tema ministrikarjääri.

Toome teieni väikese tagasivaate Jürgen Ligi solvavatest väljaütlemistest läbi aastate.

Jürgen Ligi solvavad väljaütlemised läbi aastate

Kalle Muulist: „Nakatunud raibe, kes võiks ennast põlema panna“

2009. aastal, masu ajal, kui kulusid tõmmati kokku kõikjal, soovitas ajakirjanik Kalle Muuli raadiosaates parlamendile suveks palgata puhkust. Selle peale võrdles Jürgen Ligi teda oma blogis nakatunud raipe või vammi täis majaga, mis tuleks põlema panna.

"Puhastustuli vahendina ei aegu," kirjutas Ligi tookord. "Sellega on hävitatud nakatunud raipeid ja vammi täis maju. Sina, Kalle, jääd oma jutuga suuruselt kahe vahele. Põlemine aitab, kui Sa ei suuda pool sajandit järjest ärgata ega uinuda mõtteta Riigikogu alandamisest, kui Sa ei armasta oma riiki, vaid teda teotad, kui kogu Eesti poliitika on Sulle pohhui, nahhui ja kärbatanud pabul, kui kõik Su mõtteteed viivad lõpuks Riigikogu palkadeni."

Loe veel

Kalle Muuli soovitas tookord Ligi sõnu kõigil lugeda – see olevat hea peegelpilt Eesti poliitilisest kultuurist. "Mõttemaailm, mis tema blogitekstist vastu vaatab, ilmestab hästi Eesti poliitilist kultuuri ja annab aimu, millised inimesed meie riiki juhivad," märkis Muuli.

Kadri Simsonile: "Ära kaaguta, ole vait"

Samuti ETV poliitikasaate "Foorum" eetris olnud tulises sõnavahetuses käratas Jürgen Ligi keskerakondlasele Kadri Simsonile: "Ära nüüd kaaguta, ole vait, sa lubasid, et sa oled vait, kui teine räägib!"

Kaja Kallasest: „Kaunid suured silmad on tavaliselt olnud kinnise suu kohal”

Selline Jürgen Ligi seksistlik repliik tabas riigikogu liiget ja Siim Kallase tütart Kaja Kallast TV3 eetris olnud saates "Kolmeraudne". Probleemiks Reformierakonna aseesimees Ligile oli see, et Kallas avaldas oma blogis artikli, milles kahtles, kas reformierakondlaste selgitused Reformierakonna võimaliku ebaseadusliku rahastamise kriminaalasja uurimise käigus olid ikka tõele vastavad.

"Arstide liidu juhil on meditsiiniline probleem"

Püüdes veenda avalikkust selles, et meditsiinikulud ei ole Euroopa mastaabis kõrged ja vastupidi, kõrge on hoopis selle raha kasutamise efektiivsus, teatas rahandusminister Jürgen Ligi riigikogu saadikute ees, et arstide liidu juhil Andres Korgil on meditsiiniline probleem.

"Lihunik ja laibamõnitaja, kes ei tohiks kunagi lapsi saada"

Juba kümmekond aastat tagasi sattus tollal veel kordades madalamal poliitilisel astmel seisnud Ligi pahuksisse Õhtulehe ajakirjaniku Katrin Pautsiga ning lähetas talle erakirja, milles nentis, et tema arvamuse kohaselt on Pauts "lihunik ja laibamõnitaja, kes ei tohiks kunagi lapsi saada". Hingepõhjani solvunud ajakirjanik otseloomulikult avalikustas säärase pöördumise.

Jevgeni Ossinovskist: "Tema, sisserändaja poeg roosast erakonnast, peaks olema üliettevaatlik"

Pärast ETV Foorumi riigieelarve teemalist saadet eile õhtul, milles osalesid Ligi, haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski, Kadri Simson (KE) ja Helir-Valdor Seeder (IRL), kirjutas Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi oma Facebooki kontol Sotsiaaldemokraatliku Erakonda valitsuses esindava Ossinovski kohta solvavalt nii:

"Ossinovski "tasakaalukus" pole muud kui juurtetus ja teadmatus. Mees arvab, et ajalugu algas temast ja kõigis teemades järgib sama inetut klišeed, et eelmine valitsus nii ja naa ja nüüd tuli tema. Ajades totaalselt segi seaduspära ja riigi süü. Seekord näiteks emigratsiooni ja ajaloolise pärandi seoses. Just see ignorants küsimuses, kust me alustasime, on noorte äramineku suurim stiimul. Minister peaks rääkima, et tasub kannatada ja pingutada, meil läheb aina paremini (Soomel ju mitte), tema ütleb, et nõukogude võimu ei tohi süüdistada, tema ajab asja korda. Tema, sisserändaja poeg roosast erakonnast peaks olema üliettevaatlik, aga ta ei teagi vaadata."

Lugu ilmus esimest korda vahetult pärast Jevgeni Ossinovski solvamist.