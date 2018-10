Apteekide Ühendus: ministeerium soovitab müüa apteeke, mida ei saa müüa

EAÜ-sse kuuluvad apteegid sulgesid Eestis eile 55 haruapteeki, et seda näidata, milleni viib seadusandja praagist tulenev võimatus apteeke edasi pidada.

“Paraku andis sotsiaalministeeriumi asekantsler Jesse avalikkusele selgelt eksitavaid kommentaare, väites, et sulgemisele määratud haruapteegid tuleks lihtsalt enne uutele omanikele edasi müüa,” ütles EAÜ juht Timo Danilov. “Asekantsler teab väga hästi, et haruapteegid tegutsevad põhiapteegi tegevusloa raames ning nad pole iseseisvad juriidilised isikud.

Lühidalt - tänastel apteegipidajatel pole võimalik müüa haruapteeke, mis pole iseseisevad ettevõtted ja millel puudub eraldiseisev tegevusluba.”

Lisaks on Jesse oma eilses kommentaaris varasemat retoorikat täielikult muutnud - senistes sõnavõttudes on ta korduvalt väitnud, et haruapteekide võimalik kadumine ravimite kättesaadavust ei halvenda, tuues põhjuseks, et tänastest haruapteekidest on üle kogu Eesti kahe kilomeetri raadiuses olemas ka üldapteek.

“Aus oleks kui Jesse põhjendaks oma varasemaid seisukohti, mitte ei eksitaks avalikkust haruapteekide võimalikust müügist proviisoritele, mille tegelik tärmin on 1. aprill 2020, mitte juuni 2019,” lisas EAÜ juht.

Euroapteegi juhi Inna Metsa sõnul on EAÜ teinud väga mõistliku ettepaneku lubada haruapteekidel tegutseda kuni 2020. aasta omandireformini.

“Sel puhul ei tekita me kunstlikult vaakumit, kus patsiendid jäävad vahepeal apteegiteenusest ilma. Meil on täna toimiv apteegivõrgustik ja patsiendi seisukohalt on mõistlik seda võrgustikku 2020. aastani kenasti hoida,” lisas Mets.

Benu apteegi tegevjuhi Kaidi Kelti sõnul külastab ainuüksi sulgemisohus Benu haruapteeke üle 30 000 inimese igal kuul.