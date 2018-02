Anvelti sõnul on alkoholism eestis jätkuvalt kõige tapvam pahe

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv justiitsminister Andres Anvelt ütles tänasel valitsuse pressikonverentsil alkoholiaktsiisi poliitikat kommenteeides, et alkohol on Eestis jätkuvalt kõige tapvam pahe.

"Kui ma siseministri poole pealt vaatan, siis ei ole mitte ühtegi valdkonda, kus alkohol ei mängiks tänasel päeval kõige tapvamat rolli. Ükskõik kas liiklus, tulekahjud, enesetapud, mis iganes – alkohol, alkohol, alkohol," sõnas Anvelt.

"Aktsiisipoliitika eesmärgiks ei saagi olla see, et me aktsiisi pealt teeme kõige suuremat sissetulekut. Kui aktsiisi laekumine väheneb, siis tulebki vaadata, kui palju on sellepärast vähenenud, et inimesed joovad vähem ja palju siis sellepärast, et tuuakse Lätist," märkis Anvelt.

Anvelti sõnul on alkohol ja selle liigse tarbimise vastu suunatud seotud poliitika Eesti püsimajäämise alus.

Alkoholiaktsiisi laekus mullu 221,7 miljonit eurot, mida oli 55 miljoni võrra vähem, kui riigieelarvesse planeeritud. Tänavu veebruarist jõustunud aktiisitõusu korrigeeris valitsus halva laekumise tõttu õlle ja kange alkoholi osas kavandatust poole väiksemaks.