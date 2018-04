Anvelt: Vaheri ametissenimetamine lükkus IRL-i tõttu edasi

Eilsel valitsuse istungil ei kinnitatud esialgu istungi päevakorda lülitatud punkte Elmar Vaheri ja Arnold Sinisalu määramise kohta teiseks ametiajaks oma kohtadele.

Siseminister Andres Anvelt ütles, et võttis kahe politseijuhi nimetamise istungi alguses päevakorrast maha, sest kuulis, et IRL ei ole Vaheri osas selgusele jõudnud ja tahab täiendavalt isekeskis asju arutada.

IRL-i mureks oli Anvelti sõnul idapiiri kallinemine. Nad tahavad tutvuda seda käsitleva auditiga. Anvelt märkis, et audit on avalik juba märtsi algusest ja ta on seda ka avalikult tutvustanud, aga kui IRL tahab veel aega sellega tutvumiseks, siis selle nad ka saavad.

Anvelt on mõlema politseijuhiga läbi käinud kõik riigikogu fraktsioonid, kus igal pool piiri kallinemise kohta ka küsiti. Samuti kiitis politseijuhtide kandidaadid heaks ka riigikogu õiguskomisjon. Anvelt ütles, et kui IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder tahab veelkord kohtuda kas tema ja Vaheriga või ainult Vaheriga, siis peab ta vaid valima talle sobiva aja ja koha.