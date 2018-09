Anvelt: siseministeeriumi prioriteetideks on palgatõusud päästjatele, patrullpolitseinikele ja IT-töötajatele

Kevadel toimunud eelarvestrateegia läbirääkimistel lepiti juba suures ulatuses kokku, mis siseministeeriumi haldusalas juhtuma hakkab. Sõltuvalt homme avalikustatavast uuest majandusprognoosist on võimalik, et kevadel kokku lepitud numbrid muutuvad. Eriti keeruliseks läheb siis, kui uus prognoos lubab väiksemaid eelarvetulusid. Siis on võimalik, et kevadisi plaane kärbitakse.

Kevadel lepiti kokku, et päästja keskmine põhipalk ilma lisatasudeta öötöö ja pühade eest tõuseb järgmisel peaaegu veerandi ehk 1000 eurole. Sellele lisanduvad eelmainitud lisatasud umbes 11 protsenti. 2017. aastal oli päästja keskmine põhipalk 808 eurot.

Patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk on tulevast aastast vähemalt 1280 eurot, millele lisanduvad regiooni- ja muud lisatasud. Tallinnas on lisanduv regioonitasu 200 ja Ida-Virumaal 300 eurot. Patrullpolitseiniku ja piirivalvuri minimaalne põhipalk on täna 1075 eurot.

Politsei- ja piirivalveameti palgatõusuks on 2019. aastal ette nähtud 12,9 miljonit eurot, mille abil on võimalik kõigi PPA töötajate põhipalka tõsta keskmiselt 10 protsendi võrra. Kõige rohkem tõusebki eesliini töötajate, eelkõige patrullpolitseinike ja piirivalvurite palk.

Patrullpolitseinike palka soovitakse tõsta kümme protsenti. See tähendab, et alustava patrullpolitseiniku palk koos lisatasudega oleks umbes 1300-1400 eurot, aga näiteks Ida-Virumaal 1700.