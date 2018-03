Anvelt: Ossinovski tõehetk tuleb peale riigikogu valimisi, mitte peale reitinguid

Siseminister Andres Anvelt ütles, et sotsiaaldemokraadid ei peaks ajalehepealkirjade või halbade reitingute peale tõttama erakonna esimeest vahetama, vaid esimees Jevgeni Ossinovski tõehetk saabub peale järgmise aasta riigikogu valimisi.

Anvelt ütles, et sotsiaaldemokraadid ei peaks kordama mineviku mustrit, kus esimehi vahetati iga paari aasta tagant. Lisaks närvilisele rahmeldamisele tuleks vältida ka populismi langemist, kus valijatele lubatakse kokku maad ja taevad.

Anvelt leidis, et meedia tahab ohvrit ja soovib Ossinovski tagasiastumist, aga see on siiski Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmete otsustada. "Ossinovski ei aja oma poliitikat, vaid erakonna poliitikat," rääkis Anvelt.

Ta nõustus Ossinovskiga selles, et erakond on sattunud alkoholilobi surve alla ning ei ole suutnud oma seisukohtasid edukalt kommunikeerida. Kommunikatsioon on SDE jaoks suurim puudus ning nüüd tuleb vaadata, kuidas kommunikatsiooni parandada, et valijad ei unustaks ära sotside viimaste aastate saavutusi perepoliitikast sallivuspoliitikani.

"See ei ole Jevgeni Ossinovski isiklik probleem, et teda peaks hakkama altarile viima, nagu sotsid on aastakümneid tagasi teinud," rääkis Anvelt.

Ta nõustus, et kümneid miljoneid kaotavate huvigruppide hädakisa alkoholipoliitika teemal on mõjunud halvasti sotside reitingule. Ta ütles, et alkoholipoliitikas ei tulegi tulemused kiiresti, aga siseministrina tema juba näeb paranemisemärke.

Anvelt rääkis, et oma tuttavatega suheldes on ka temal olnud vestluseid, kus inimesed muretsevad, et aktsiisitõusude tõttu ei saa riik oma maksuraha kätte. Anvelt ütles, et inimestele on võimalik selgitada, et tarbimise languse korral väheneb samuti aktsiisi laekumine.

Ta nõustus, et teema on kirgiküttev ja lehte lahti lüües esimese asjana keeb emotsioon üle, aga kui asja natuke lähemalt vaadata, siis ei paista asjad enam nii mustvalgena. Tal on maakoht Läti piiri ääres, kus inimesed on aastakümneid käinud Lätist odavamaid asju ostmas, sellal kui lätlased kiidavad Eesti kõrgemaid palku.

Mis puudutas spekulatsioone sellest, et tema ise võiks SDE esimeheks kandideerida, siis Anvelt ütles, et mõned aastad tagasi ta mõtles selle peale tõsiselt, aga praegu enam mitte. Mis puudutab Eesti Ekspressi sahinat selle kohta, et uueks esimeheks võib saada sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse, siis selle kohta rääkis Anvelt, et tema pole sellest midagi kuulnud.