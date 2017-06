Anvelt: oleme rändekriisis Saksamaaga ühes paadis

Täna Berliinis toimunud kohtumisel arutasid Saksa siseminister Thomas de Maizière ja siseminister Andres Anvelt pakilisi rändepoliitikaga seotud küsimusi. Kinniste uste taga peetud arutelu oli konstruktiivne ja otsekohene ning siseminister de Maiziére kinnitas Saksamaa igakülgset toetust Eestile.

Siseministri Andres Anvelti sõnul on Saksamaa ja Eesti rändekriisi lahenduskäikude osas ühel meelel ja see puudutab nii tagasisaatmist kui ka infotehnoloogilisi lahendusi. „Me peame saama tööle tagasisaatmispoliitika, meie korrakaitsjad peavad saama info kiire liikumisega endale tööriistakasti, et kaitsta Euroopa elanikke igasuguste julgeolekut ohustavate inimeste eest,“ sõnas Anvelt. Samuti tõdesid ministrid, et lahendus Euroopa rändekriisile sõltub ka kolmandatest riikidest ja tuleb astuda konkreetseid samme näiteks viisapoliitikas, et koostöö kolmandate riikidega sujuvamaks läheks.

Ministrid nentisid, et peatselt eesistumist alustava Eesti ees seisab suur töö, sest ka Euroopa sees on kompromisside saavutamine kohati vägagi keeruline. Samuti tõdesid Saksa ja Eesti siseministrid, et deklaratsioonide aeg on möödas. „Euroopa Liidu kodanikud on väsinud deklaratsioonidest. Deklaratsioonide aeg on ümber, tuleb tegutseda ja tuleb tegutseda kiiresti,“ sõnas Anvelt.