Anvelt migratsioonikriisist: oma riigi kaitsmiseks on ka Eesti tarade poolt

Anvelt rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et need, kellel pole õigust saada rahvusvahelist kaitset, tuleb Euroopa Liidust ja Eestist eemal hoida, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Me ei saa midagi teha. Me peame minema kolmandatesse riikidesse, sealt hakkama piiri kaitsma, jah, oma euroopaliikke väärtusi kaitstes ka pagulaslaagreid tegema. Mina toetan täielikult seda poliitikat, et me peame selle probleemiga tegelema väljaspool Euroopa Liitu," ütles minister.

Saatejuht küsis Anveltilt hinnangut selle kohta, kas Viktor Orbán kaitses Euroopat, kui Ungari piirile tara ehitas.

"Ma arvan, et kui ta tegi seda välispiiriga, siis ta kindlasti kaitses, jah. /../ Meie teeme täpselt seda sama asja," sõnas minister ja tõi näite tänavusest suvest, kui paljud jalgpalli maailmameistrivõistlustele pileti ostnud välismaalased hakkasid Venemaalt Euroopa poole liikuma.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas Eesti migratsioonipoliitika on samasugune nagu Ungari migratsioonipoliitika ehk me oleme samamoodi tarade poolt, ütles Anvelt: "Et kaitsta oma riiki, kindlasti."