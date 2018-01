Anvelt: kui tõendeid pole, siis ei tohi kapot poliitilistesse mängudesse tõmmata

Siseminister Andres Anvelt ütles sotsiaalmeedia vahendusel kommentaariks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme väidetele, nagu sekkuks Eesti eriteenistused poliitikasse, et tõendite puudumisel ei tohi kaitsepolitseid (kapo) ja teisi eriteenistusi poliitilistesse mängudesse tõmmata.

"Kaitsepolitseiamet oli, on ja tegutseb ka tulevikus väga rangelt vastavalt seadusele, kus on püstitatud konkreetsed ülesanded. Igasugune nii-öelda poliitiline mõjutustegevus on välistatud," ütles Anvelt.

Anvelt Tuletas meelde, et eriteenistuste, nagu kapo põhiülesanneteks on põhiseadusliku korra kaitse, riigi suhtes teostatava välismaise luuretegevuse paljastamine ehk vastuluure ja julgeolekut ohustava korruptsiooni avastamine. "Karta kapo sekkumist ja mõjutamist võiksid eelkõige need, kes eelpoolnimetatud riigivastaste tegevustega tegelevad. Loodan, et kapo suhtes esitatud süüdistused pole ajendatud viimastest tegevustest," ütles Anvelt.

Sellel, kuidas kapo tegutseb, hoiab Anvelti kinnitusel muu hulgas silma peal ka riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon. "Kui keegi kahtlustab, et nende poliitilist tegevust on mõjutatud, sinna sekkutud, siis on eriti riigikogu liikmel võimalus väga lihtsalt kontroll käima lükata," märkis Anvelt. "Komisjonis on esindatud kõik parlamendi erakonnad. Muidugi peab olema aluseks objektiivne informatsioon, mitte uitjutud ja poliitilised skandaalikalastused."

"Siseministrina ootan informatsiooni eriteenistuste võimaliku ebaseadusliku tegevuse kohta. See on ka siseministri kohustus, teostada vajadusel teenistuslikku järelevalvet," märkis Anvelt. "Kui aga sellised tõsiseid süüdistusi ei suudeta millegagi tõestada, siis on palve meie eriteenistujaid poliitilistesse mängudesse mitte tõmmata," lisas siseminister. "Samuti teeb mind murelikuks tõsiasi, et mõni poliitiline jõud Eestis näeb võimalust eriteenistuste selliseks ärakasutamiseks ehk väljendab oma soovmõtlemist eriteenistuste kasutamiseks juhul, kui need eriteenistused oleksid neil poliitilises käsuahelas. See paneb tõsiselt muret tundma demokraatia arengute üle Eestis," nentis Anvelt.

EKRE esimees Mart Helme väitis rahvusringhäälingule antud intervjuus, et Eesti eriteenistused, sealhulgas kapo, sekkuvad poliitikasse. Muu hulgas süüdistas Helme eriteenistusi selles, et ülemöödunud aastal sai presidendiks Kersti Kaljulaid ning Helme enda poolt hääletas vaid 16 valimiskogu liiget.