Anvelt Jüri Pihlist: professionaalne mees, kes pühendas oma elu riigile

Andres Anvelt meenutab endist siseministrit ja parteikaaslast Jüri Pihli kui professionaalset meest, kes on Eesti riigile palju andnud.

Endise siseministri Andres Anvelti viimaseks kohtumiseks Jüri Pihliga jäi sarnaselt praegu ametis olevale Katri Raigile detsembris toimunud endiste siseministrite lõunasöök. „Toona ei kurtnud Pihl mingi terviseprobleemi üle. Viskasime nalja ja rääkisime anekdoote nagu ikka,” meenutab Anvelt.

Anvelti sõnul oli Pihlil omapärane huumor, mis võis tuleneda tema pikaajalisest tööst jõustruktuurides. „No nagu arstide ringkonnas on omad naljad, siis eks politseinikel ole ka,” lisab Anvelt. Nalja aga Pihlile teha meeldis, ütleb Anvelt.

Olenemata sellest, et Anvelt ja Pihl ei olnud kuigi lähedased ning olid sageli eriarvamusel, pidas Anvelt oma kolleegist väga lugu. „Ta oli kahtlemata väga professionaalne mees.” Anvelt märgib, et Pihl oli ka väga emotsionaalne, mõnele võis tunduda isegi äkiline. „Töötades keskkonnas, kus ümberringi on inimeste mured, siis ei saagi tundetu olla.”