Anvelt: erinevate rahvuste vastandamine kodakondsuse küsimuses ei saa kindlasti olema meie programmiliseks eesmärgiks

Keskerakonna esimees Jüri Ratas lubas oma erakonna poolt, et järgmiste riigikogu valimiste üheks lubaduseks on Keskerakonna poolt kõigile hallipassimeestele kodakondsuste andmine ilma eeltingimusteta. Koalitsioonilepingus sellist punkti pole ning Keskerakonna koalitsioonipartner SDE ei kiirusta sama lubama.

"Selles valitsuskoalitsioonis on kodakondsuspoliitika osas kokku lepitud olulised muutused, mida siseministrina hetkel ette valmistan. Juba varem on sotside eestvedamisel lõpetatud kodakondsusetuse taastootmine, kui halli passiga vanemate lapsed said automaatselt Eesti kodanikeks. Selle muudatuse tulemusena sai Eesti eelmisel aastal ligi 1000 uut kodanikku," kommenteeris Anvelt.

"Nüüd võimaldame kõigile Eesti lastele, kelle vanemad elasid siin 1991. aastal, kodakondsuse ilma täiendavate eksamiteta, ka juhul, kui lapse vanemad on mõne muu riigi kodanikud. Nõnda anname selge sõnumi, et kõik Eestis sündinud ja kasvanud lapsed on meie lapsed, Eesti ühiskonna täisväärtuslikud liikmed."

"Lisaks arendame välja uudse kodanikulepingute süsteemi, mis lihtsustab Eesti kodakondsuse saamist ka täisealistele Eesti elanikele, kes ei ole tänaseks veel Eesti keelt vajalikul määral omandanud. Need on olulised sammud," lisas Anvelt.

"Nagu Jüri Ratas intervjuus Radio Svobodale kinnitas, on kodakondsuse nullvariant Keskerakonna jaoks järgmiste valimiste põhiteema. Eks seda võib iga erakond igal ajal öelda, milliste lubadustega lähevad nad valijatelt mandaati küsima."

"Sotsiaaldemokraadid sõnastavad järgmiste parlamendivalimiste sõnumid pärast kohalikke valimisi tänavu sügisel. Erinevate inimeste ja rahvuste vastandamine kodakondsuse küsimuses ei saa kindlasti olema meie programmiliseks eesmärgiks. Seetõttu arvan, et ei ole ka täna mõtet inimeste ootusi ja emotsioone kütta üles küsimustes, mida selles valitsuses ei arutata. Vaidlus nullkodakondsuse üle on aga üheks selliseks teemaks," lisas Anvelt.