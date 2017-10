Anvar Samost: valitsuse püsimajäämine sõltub kooseluseadusest

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Ainar Ruussaar tõdesid oma pühapäevases Vikeraadio saates "Samost ja Ruussaar", et kooseluseaduse üle hääletamine riigikogus enne kohalikke valimisi paneb paika poliitilised jõujooned.

Samost märkis, et kindalt on tühistamise poolt EKRE ja selle vastu sotsiaaldemokraadid, kes omakorda esitavad sõnumi Isamaa ja Res Publica Liidule, vahendab ERR Uudised. "Kui vaadata kõiki fakte, siis küsimus on valitsuse püsimises," tähendas Samost. "Küsimus on selles, et kui palju saadikutest üldse julgeb saali jääda," lausus Ruussaar.

Delfi kajastas nädala sees, et riigikogu õiguskomisjon otsustas saata EKRE fraktsiooni algatatud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse esimesele lugemisele. Otsuse poolt hääletas seitse komisjoni liiget, neli istungil osalenut hääletusel ei osalenud. Kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse (461 SE) esimene lugemine toimub riigikogus 12. oktoobril.

Sotside seisukoht on ühene: seadus peab jääma. Nende esimees Jevgeni Ossinovski kirjutas nädala sees Facebookis, et kooseluseadus oli ainuõige samm inimeste võrdsete õiguste tagamise teel ning selle tagasipööramine ei oleks ainult südametu ja alatu, vaid ka vastuolus põhiseadusega.