Anvar Samost: president võinuks pakkuda riigikontrolöri kohta Jürgen Ligile, kellel on parlamendis igav

Anvar Samost leidis, et ehk oleks president Kersti Kaljulaid pidanud riigikontrolöri kohta pakkuma hoopis Jürgen Ligile, kuigi praegune kandidaat Janar Holm on olnud tubli ja eeskujulik riigiametnik.

Samost rääkis pühapäeval Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et Janar Holmi nimi oli praktiliselt kõikidele üllatuseks ning presidendi kantselei oli raske kandidaati leida, vahendab ERR Uudised.

"Holmi avalikkus väga ei tunne, ta on olnud tippametnik, aga kas see on sobiv taust, on raske öelda," lausus Samost.

Samost lisas, et võib-olla oleks president pidanud pakkuma riigikontrolöriks kandideerimist reformierakondlasele Jürgen Ligile, kellel on parlamendis igav. "Sellest on kahju, et seda ei juhtunud," ütles Samost, kinnitades, et mõtleb oma pakkumist täiesti tõsiselt.

Kaljulaid põhjendas eile, et Janar Holmi pikk kogemus kantslerina ning sellega kaasnenud tihe koostöö teiste ministeeriumide ja kohalike omavalitsustega on andnud talle väga hea pildi ja arusaamise riigi kõigist poliitikavaldkondadest ja valitsemisaladest.