Ants Leemets: korruptsioon tuleb Tallinnast lõplikult välja juurida

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Ants Leemetsa sõnul on positiivne, et Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas on end lõpuks kokku võtnud ja korrumpeerunud abilinnapea lahti lasknud.

Sellega ei ole tema sõnul aga korruptsiooniprobleemid Tallinnas lahenenud.

"Kahtlused, et Arvo Sarapuu on kasutanud abilinnapea ametikohta ebaseaduslikul moel prügiärisse sisenemiseks on nüüdseks avalikkuse ees olnud ligikaudu kolm kuud. Kuni tänaseni on linnapea kohusetäitja Taavi Aas antud kahtlusi kommenteerides ainult hämanud ning Sarapuud kaitsnud. On hea meel näha, et nüüd on probleemist aru saanud ka linnapea kohusetäitja ning vajalikud sammud sellega seoses astunud," sõnab Leemets.

Siiski ei ole Leemetsa hinnangul Sarapuu vallandamisega lahenenud korruptsiooniprobleemid Tallinnas. "Endiselt on kuriteokahtlustusega kohtu all linnavolikogu esimees, 12 miljonit eurot Tallinna maksumaksja raha on suunatud korruptsioonihõngulisse Ühistupanka ning Linnahalli ümber toimuvad hämarad tehingud," täpsustab ta. "Korruptiivne juhtimine ei ole ega saagi olla kohane ühele Euroopa riigi pealinnale ning seetõttu tuleb sellest ka Tallinnas ükskord lõplikult vabaneda. Kui mitte varem, siis hiljemalt sügisel," lisab Leemets.