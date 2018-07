Ants Laaneots: Trump võtab NATO tippkohtumisel ilmselt teemaks liitlaste madalad kaitsekulutused

NATO parlamentaarse assamblee delegatsiooni liige, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Ants Laaneots arvas, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võtab eeloleval NATO tippkohtumisel tõenäoliselt teemaks paljude liikmesriikide madalad kaitsekulutused.

"Kindlasti ta tuleb välja pretensioonidega – ja minu arust need on õiglased – kaitse-eelarvete osas Euroopa liikmesriikidele," ütles Laaneots Delfile. "Ega nad siin palju kasvanud ei ole."

Praegu on Laaneotsa sõnul nii, et 29 liikmesriigist vaid kaheksal on sel aastal see külma sõja aegne miinimumnorm 2 protsenti SKT-st riigikaitseks täidetud.

Mingisuguseid fataalseid ähvardusi või lubadusi Laaneotsa hinnangul aga oodata ei ole ega ka juhtivate tööstusriikide G7 kohtumise järgset fiaskot, kus Trump Twitteri säutsu vahendusel kohtumise lõppjäreldustest taganes.

Laaneotsa sõnul leiab Trump, et Euroopa NATO liikmeskond on ennast külma sõja järel desarmeerinud ja see Laaneotsa sõnul ka õige.

Laaneots tõi välja, et aastal 2013 enne Ukraina kriisi puhkemist moodustas USA panus NATO aastaeelarvest 73 protsenti. Möödunud aastaks oli see protsent langenud kolme punkti võrra ehk 70 protsendini.