Ants Laaneots allakukkunud raketist: Venemaal kukuvad iga kuu lennukid alla. Keegi ei piiksu

Ants Laaneots leiab, et endiselt on arusaamatu, mille peale oli raketi sihtmärk lukustatud. Rakett on mõeldud selleks, et tuua alla lennuvahend ning sõltub piloodi käsust. "Kui piloot on saanud sihtmärgi kätte, edastab ta raketi juhtpeale info, et see end sihtmärgile lukustaks," kommenteeris erukindral.

"Mina siiamaani ei saa aru, mis oli see sihtmärk. Seal on mingi jama, millest hispaanlased vaikivad. Või uurivad, ütleme nii," lisas ta.

Laaneotsa sõnul raketijuhtum suhtele liitlastega negatiivset mõju avaldama ei peaks. Liitlaste õhujõud on Eestit üle kümne aasta turvanud ja see on esimene kord, kui selline õnnetus juhtus. "Venelastel kukkus viimase 3 nädala jooksul 2 helikopterit alla. Ühes 2 surma, teises 15 surma. Aga keegi ei räägi midagi, kõik vaikivad sealpool," oli ta kriitiline Venemaa ametivõimude väljaütlemiste osas. "Ah, nende tuumasaadikute plära kuulata. Neil kukuvad iga kuu lennukid alla - keegi ei piiksugi üldse. "

Kadunud raketti on arvatavasti raske üles leida. "Kui piloot laseb raketi välja, siis kohe aktiveerub enesehävitusmehhanism raketis. Rakett lendab ja kogu aeg hoiab sihtmärki. Kui kaotab selle sihtmärgi, lendab pidevalt edasi ja plahvatab õhus," rääkis Laaneots.

Ta oli lugenud vanadest tädidest Puurmanni kandis, kes kuulsid plahvatust - seega pidi ta sõnul enesehävitusmehhaism rakenduma. "Loogiline on see, et rakett lõhkes pisikesteks kildudeks ja seda on nüüd raske leida," ütles ta.