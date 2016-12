Anto Liivat: propaganda asemel saaks teha rohkem head

Täna viimasele lugemisele jõudvat Tallinna linna järgmise aasta eelarvet kommenteerides ütles sotside fraktsiooni esimees Anto Liivat, et tuleval aastal viiakse ellu mitmed sotsidele olulised tegevused, kuid nördima paneb propagandakulude tõus.

Tallinna 2017. aasta eelarve maht on enam kui 600 miljonit eurot. "Heameel on meil selle üle, et eelarves on leidnud koha mitmed asjad, mille eest sotsiaaldemokraadid on linnavolikogus seisnud. Linna pimendamine on lõppenud ja algab tänavavalgustuse renoveerimine. Tõusevad noorte sporditegevuse korraldamiseks antavad toetused ning õpetajate, noorsoo- ja sotsiaaltöötajate palgad," selgitas Anto Liivat.

Liivati sõnul alustatakse tuleval aastal koostöös riigiga ka mitmete suurte taristuprojektidega. "Plaanis on Linnahalli ja Kalevi staadioni rekonstrueerimine ning algab Haabersti ristmiku ümberehitus. Samuti

korrastatakse ka kvartalisiseseid teid," lisas Liivat.

"Siiski ei saa me mööda vaadata linnavalitsuse aina kasvavatest propagandakuludest, mis valimisteaastal ulatuvad enam kui 15 miljoni euroni. Veelgi enam valmistab nördimust keskfraktsiooni otsus mitte toetada sotside ettepanekut eraldada 5 miljonit eurot seitsme lasteaia remondiks. Selle asemel otsustati aga täiendavalt toetada 4,2 miljoni euroga tegevusloata Ühistupanka," kirjeldas Liivat.