Anto Liivat: Boroditš peaks leidma lisavahendeid bussijuhtide palgatõusuks

"Sotsiaaldemokraadid toetavad korralikku palgatõusu ühistranspordijuhtidele. Selle raha võiks aga vähemalt osaliselt leida linnatranspordi aktsiaseltsi omavahenditest,” selgitas Liivat. “Tegelikult on linnal olemas vahendid nii transporditöötajate arvestatavaks palgatõusuks kui ka koolide renoveerimiseks. Miks aga tahab keskerakondlik linnavalitsus jätta lapsed ilma korda tehtud koolidest ning tõsta transporditöötajate palku vaid 3%, jääb mulle arusaamatuks," lisas Liivat.

Taavi Aas: kahju, et sotsiaaldemokraadid on bussi- ja trammijuhtide palgatõusu vastu

On väga kahju, et sotsiaaldemokraadid seisavad linnavolikogus vastu bussi- ja trammijuhtide kolmeprotsendisele palgatõusule, kommenteeris linnapea Taavi Aas Tallinna tänavuse lisaeelarve arutelusid.

Aas osutas, et palgatõusuga viivitamine ei ole mõistlik, sest palgad tõusevad pea kogu tööturul ja valitseb tööjõupuudus. Kui Tallinna Linnatranspordi AS oma juhtide palku ei tõsta, võib see raskendada linnatranspordi edasist toimimist.

„Meie eesmärk oli tõsta bussi-, trolli- ja trammijuhtide palku kolme protsendi võrra, mis vastab kollektiivlepingus sätestatud tingimustele,“ ütles Aas. „Me ei saa riskida sellega, et me kaotame väljaõppinud tööjõu. Lisaks veeremile peame me väärtustama ka head teenindajat, ilma kelleta trammid, trollid ja bussid ei liigu.“

Aasa sõnul oleks kolmest protsendist väiksem palgatõus ilma igasuguse positiivse mõjuta ja ta loodab siiski veenda sotsiaaldemokraate lisaeelarve poolt hääletama. „Sotsiaaldemokraadid on tavapäraselt hinnanud koostöös ametiühingutega kollektiivlepingutes paika pandud tingimusi, küllap on nad selles küsimuses valmis dialoogiks,“ mainis Aas.

Tallinna Linnatranspordi AS kavandab bussi-, trolli-, ja trammijuhtide kolmeprotsendilist palgatõusu alates 1. oktoobrist ja kuueprotsendilist palgatõusu alates 1. jaanuarist.