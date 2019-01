Antarktika ekspeditsioonil osaleb ka president Kersti Kaljulaid?

"Kliimaküsimused on meie planeedi tulevikku silmas pidades kindlasti üheks võtmevaldkonnaks ja sestap on see ekspeditsioon, mille üheks eesmärgiks ongi just kliimaprobleemidele tähelepanu tõmbamine, kindlasti tähelepanuväärt," ütleb presidendi nõunik Taavi Linnamäe. "See on ka põhjus, miks Vabariigi presidendi kantselei on kaasa mõelnud selle ekspeditsiooni planeerimise faasis."

Delfile teadaolevalt osaleb president reisil lühiajaliselt ka ise. "Seda, kas, mis kujul või mis hetkel riigipea ekspeditsioonil osaleb, on täna veel vara öelda," märgib Linnamäe.

Reis toimub juulist 2019 veebruarini 2020. Seilatakse admirali Fabian Gottlieb von Bellingshauseni jälgedes Kroonlinnast Antarktikasse. Reis kulmineerub 27. jaanuaril 2020 Antarktika vetes, kus tähistatakse jäise mandri avastamise 200. aastapäeva.