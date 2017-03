Ansip süüdistab: Ratase valitsus üritas Läti ja Leedu riigijuhtidele Kremli-meelseid seisukohti pähe määrida

Endine peaminister Andrus Ansip väidab, et enne Baltimaade peaministrite Riia tippkohtumist hakkas Eesti valitsus ühiskommünikee teksti ümber sõnastama. Jüri Ratas tõrjub taolisi väited.

Eilses Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus ütles Ansip, et kui valitsuses otsustatakse enne peaministrite Riia tippkohtumist hakata ümber sõnastama juba ametnike vahendusel kokku lepitud ühiskommünikee teksti, siis on naiivne arvata, et see jääb valitsuskabineti seinte vahele ega jõua mujale maailma.

"Eks selle plaaniga mindi ka ju Riiga, aga lätlased ega leedulased ei võtnud neid muudatusi omaks ja see tekst jäi muutmata. Need, kes otsivad kommünikee tekstidest mingeid erinevusi, neid sealt muidugi ei leia, aga sõnum oli selge: esimest korda 25 aasta jooksul oli Eesti Balti riikide hulgas see Kremli-meelne," märkis ta. "Päris mitu diplomaati saatis oma pealinna sellise sõnumi, aga arvan, et presidendi algatatud või survestatud kiire kinnitus, et Eesti ei muuda oma välis- ja julgeolekupoliitika aluseid, oli väga efektiivne. Mailis Repsi algatus ühiskommünikee teksti muuta suri ega tekitanud laias maailmas erilist resonantsi."

Ansipi sõnutsi jõudis teadmine kommünikee teksti muutmise kohta Lätist, mitte Eestist. "Valitsus hakkas uurima, kes lekitas, ja täiesti ebamõistlik reaktsioon oli limiteerida valitsuskabineti nõupidamistel osalevate ekspertide arvu. Ega see, et taevas, rahvas või Keskerakond on andnud ministriameti, ei tähenda, et ministril on kohe olemas kõik ameti pidamiseks vajalikud teadmised. Need teadmised on ikkagi sadadel riigiametnikel, kes aitavad ministritel oma haldusala efektiivselt juhtida, ja seda informatsiooni ära põlata ei ole mõistlik."

Ratas: selliseid deklaratsioone tehakse kuid

Eilsel valitsuse pressikonverentsil uuriti Rataselt, kas ta on intervjuud lugenud ja kuidas kommenteerib väidet, et on naiivne arvata, et ümbersõnastamine jääb valitsuskabineti seinte vahele ega jõua mujale maailma.

"Olen lugenud. Ma arvan, et endine peaminister ja tänane auväärt Euroopa Komisjoni asepresident on langenud siin Jürgen Ligi sellisesse lõksu," hindas Ratas. "Ma arvan, et see hetk, kus üks Eesti erakond soovib Eesti mainet rahvusvahelisel tasandil viia alla ja rääkida jutte, mis ei vasta tõele, ma arvan, et see hetk on Eesti ühiskonnas läbi debateeritud ja ma usun, et ju endine peaminister Andrus Ansip mõistab seda väga hästi, et selliseid deklaratsioone ja rahvusvahelisi dokumente, neid tehakse kuid ja nii oli ka vastava dokumendiga, mida te käsitlete."