Ansip: Hanno Pevkur ei saanud tööga hakkama

Euroopa Komisjoni volinik, endine Reformierakonna esimees ja ekspeaminister Andrus Ansip leiab, et Reformierakonna praegune juht Hanno Pevkur pole oma tööga hakkama saanud. Ise Ansip erakonna etteotsa uuesti pürgida ei taha.

“Elus on niimoodi, et kui sa oled valitud juhiks, siis juhi, mitte ära halise, et juhitavad on halvad. Aga paraku seda halinat oli liiga palju ja loomulikult kõik siis ümberkaudu väsisid. Nüüd tuleb erakonnale uus esimees valida,“ ütles Ansip Vikerraadio saatele "Uudis+" antud usutluses.

"Nüüd tuleb erakonnale uus esimees valida ja kes selleks saab, pole veel praegu üldse selge. Kas selleks on Kaja Kallas, kes ilmselt osutuks valituks veel suurema häälteenamusega kui Hanno Pevkur, kust mina seda siit Strasbourgist tean."

“Kui on teisi kandidaate siis ma mõtleksin, aga põhimõtteliselt ma arvan küll, et Kaja Kallas võiks olla hea Reformierakonna esimees,” lisas ta.