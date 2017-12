ANNETUSTE AJAJOON | "Kingitud elu" on jõulueelse seisuga saanud tänavu annetusi juba üle miljoni euro eest

Vähiravifond "Kingitud elu" loodi 2014. aastal ja esimese tegevusaastaga koguti haigekassa poolt mittekulutõhusaks nimetatud raskelt haigete inimeste toetamiseks 122 000 eurot. Tänavu on säärane summa aga lausa kuu keskmiseks kujunenud - 11 kuuga on fondile annetatud üle miljoni euro.

Fondil on aidanud raha koguda kümned vabatahtlikud, kes käivad annetuskastidega kaubanduskeskustes, aga ka üritustel ja festivalidel. Kuid tulu tuleb ka näiteks helkurite müügist, telefoni annetustelt ja sihtotstarbeliselt abivajaja jaoks loodud fondide abil. Lõviosa annetusi tuleb aga pangaülekannetena.

Tõime selle aasta fondi sissetulekute ajajoonel välja summad kuude lõikes, kuid ka suuremad sündmused, mis tõid fondi priskemad summad. Samas näitame ära ka, mitmed tuhanded eurod on fondil ravidele kulunud ja kui paljude abivajajate taotlusi vastu on võetud.

Fondi looja Toivo Tänavsuu sõnul ei tähenda suured sissetulekud veel, et organisatsioon rahas supleks, sest koos annetustega kasvab ka abivajajate arv. "Elu on näidanud seda, et kui tekivad vabad vahendid, tuleb järgmine patsient, kes võib vajada näiteks sada tuhat eurot maksvat ravikuuri," ütles Tänavsuu. Sel aastal on fond ravisid toetanud 993 441 euroga. 2017. aastal on fondi nõukogu rahuldanud 131 taotlust ravimitsükli toetamiseks. Sealhulgas on inimesi, kes saavad abi esmakordselt, kui ka neid, kelle ravi on varasemalt toetatud.

On mitmeid näiteid, kes ravi abil on suutnud haiguse kontrolli alla saada ja oma täisväärtuslikku elu edasi elada. Üha rohkem on ka neid inimesi, kes annetajate toel rasked haigused suisa seljatavad. Näiteks kevadel kirjutas Maaleht vanaema Anikast, kes seitse aastat kestnud haigusest annetajate abil võitu sai. Septembris tulid aga head uudised Mustveest, kus 160 000 maksma läinud pereisa Alari melanoomiravi õnnestus ja arst teatas: "haiguse tunnused puuduvad."

Sääraste suurte summade puhul, mis mõne haiguse raviks vaja läheb ja mida fondil parasjagu võtta pole, pakutakse inimesele välja avaliku kampaania võimalust, et koguda eelnevaltki mainitud sihtotstarbelisi annetusi. See aga ei tähenda, et oma looga avalikult välja tulemine kohustuslik oleks, sest tegemist on väga delikaatsete haigustega. Kuid mõnedki on seda teed läinud.

Mitmed isikukampaaniad on käinud läbi ka meediast. Neist tuntuim on 7-aastase Annabeli lugu, mida oktoobris "Pealtnägijaski" kajastati. Saade läks inimestele sedavõrd hinge, et üksnes väiksele tüdrukule tuli selle järel annetusi üle 200 000 euro. Seda on nii palju, et lisaks Annabli ravikulude katmisele saab selle eest tulevikus neuroblastoomiravi veel kuni kaks last.

Palju on olnud ka mitte vähem olulisemaid sündmusi, mis ajajoonel ei kajastu, kuid kus inimesed on fondi vägevasti toetanud. Näiteks hiljutise Kaia Kanepi ja Anett Kontaveidi tenniseduelli raames pandi oksjonile mõlema tennisisti reketid, mis leidsid uue omaniku ühtekokku 2000 euro eest. Publiku poolt tuli toetusi ligi tuhat eurot.

Meeletult tubli tööd teevad ka vabatahtlikud, kes näiteks ainuüksi novembris kogusid kahe nädalavahetusega kaubanduskeskustest ligi 7000 eurot. Annetajaid oli Rocca al Mare, Kristiine, Stockmanni, Lõunakeskuse kaubanduskeskustest ning ka Ülemiste Citys toimunud juhtimiskonverentsilt.

Oktoobri keskel toimunud valimisõhtul käis Tänavsuu koos vabatahtlikega Tallinna valimispidudel, kus poliitikud annetasid heategevuseks kolme tuhande euro eest.

Annetuste mõistes suurepärane aasta ei ole aga veel lõppenud, sest ees on jõulukuu, mil inimesed tavapärasemast helgemini head teevad. Eelmisel detsembri kogus fond annetusi üle 225 000 euro, mis moodustas üle neljandiku kogu aasta sissetulekutest.

Mõnes mõttes on aga juba käesoleva aasta eesmärk täidetud, sest fondi eestvedajatel oli aasta algul unistus, et iga eestimaalane võiks annetada vähihaigetele ühe euro aastas. "Kui vaadata seda summat, mis juba koos on, siis see unistus ongi täide läinud," rõõmustab Tänavsuu.