Annely Akkermann astus IRList välja: see erakond pole enam endine

Endine riigikogu liige Annely Akkermann teatas sotsiaalmeedias, et astus IRList välja. Põhjuseks toob naine rahulolematuse sellega, milliseks IRL on muutunud.

„Astusin paar nädalat tagasi IRList välja. IRL ei ole enam täna see Isamaaliit, kuhu ma 16 aastat tagasi astusin,” kirjutas Akkermann Facebookis.

„Ma ei tea, kuidas see juhtus, et IRL madalapalgaliste maksualandusest kasvatati välja põhimõtteliselt astmeline tulumaks, mille eest Kesk ja Sotsid aastaid võitlesid, isegi kui "küüru" loogilisuse ja õigluse üle võib arutleda,” kritiseeris Akkermann senist koduerakonda.

„Ma ei tea, kuidas see juhtus, et IRL, kes varem toetas lihtsat ja arusaadavat maksusüsteemi, lõi süsteemi, millest madala ja keskmise palgaga inimene kuidagi aru ei saa ning mis kõigi eelduste kohaselt toob kaasa tulumaksu juurdemaksed 2019, mis ilmselgelt tekitavad probleeme sihtrühmale.”

Akkermann kritiseeris ka Helir-Valdor Seeder ettepanekut teha II pensionisammas vabatahtlikuks. „Ma ei mõista, kuidas konservatiivne erakond IRL saab öelda, et ärme säästame, kulutame raha täna ja kohe.” Naine märkis, et pensionifondide tootlikkus on küll madal, aga „see on teine problemaatika, propageerida säästmisest loobumist on lapse pesuveega välja viskamine.”

Lisaks märkis Akkermann, et vaatamata oma mitmesugustele kõrgetele positsioonidele, ei saanud ta erakonnas rahandus- ja majanduspoliitikale kaasa rääkida ja tema arvamus ei huvitanud erakonnas kedagi.

„Kunagi ühes telesaates ütles Siiri Sisask, et jäi poliitikas ülearuseks. Mina jäin ka. Lõpetasin kõik oma ametiülesanded erakonna sees ja esindajana, viimati lõppesid volitused Pärnu Linnavolikogus 1. novembril 2017. Samas ei saanud ma rahandus- ja majanduspoliitikas kaasa rääkida, erakonna sees keegi minu arvamust teada ei tahtnud, väljaspool ei sobi oma erakonda kritiseerida.”