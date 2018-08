Annelinna noortejõuk: lapsi kiusatakse, hõikudes neile roppusi ja rammides neid rattaga. Suvalises suunas jagatakse lõuahaake ja loobitakse konisid

"Ajal, mil saime läbi Delfi ja EPL-i teada, et pealinnas on toimumas massilised noorte märatsemised (s.h peksmised, joomingud, suitsetamine) ning Jaak Juske arvates on sellised noored väga ägedad, tuleb vaadata ka teiste linnade linnaisadel peeglisse ja mitte imetleda oma ilusat õllekõhukest, mis sooja suve tõttu peeglist vastu naeratab, vaid kohe tõsiselt mõelda," kirjutab anonüümne autor Märgatud Tartus Facebooki grupis.

"Põlise tartlasena ja annelinlasena käin oma hoolealusega ikka mänguväljakutel. Täna olime taas Saare Maxima juures mänguväljakul. Üks heleda peaga tüsedam poiss, keda ka varem korduvalt näinud oleme oli siis kiusatav. Poiss on väga tagasihoidlik ja hoiab, alati kui näeme, suuremate või vanemate inimeste lähedusse. Nii oli ka täna – poiss oli ühe paarikese juures, kes oma lapsega mänguväljakul olid. Ma ei ole kindel, kas tegu oli kurtide ja pimedate inimestega, kuid selle poisi juures viibinud täiskasvanud justkui ei märganudki poisiga toimuvat," jätkab ta kirjeldamist.

"Üks teine nokatsiga poisike (nimetame teda „Kaak“), kellel ka kamraad kaasas oli, võtsid siis selle heledapäise poisi ette – ja mitte ainult kireva sõnavaraga, vaid ka rattaga teisele tagant sisse sõites. Paarike kõndis Saare poe poole, heledapäine poiss nende taga ning tolle taga omakorda rattaga kaak, kes jätkuvalt rattaga rammis seda heledapäist poissi. Nähes vanemate kodanike suutmatust või tahtmatust reageerida võtsime ka siis kolonnile sappa. Kõndisime kiirel sammul poe poole. Paarikene kõige ees said oma lapsega poodi, heledapäine poiss sai poeuksel veel viimase matsu kaagilt rattaga," kirjutab inimene.

Sellise käitumise peale võttis kirjutaja Kaagil turjas ning sakutas teda paar korda. Aru pärides, mis noormees vaevab vasutust ei kuulnud. Kaak kadus poe juurest kiirelt.