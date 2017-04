Anne Erm pälvib Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia

Tallinna linnavalitsus tunnustab tänavu Tallinna teeneka kultuuritegelase preemiaga Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar asutajat, muusikateadlast ja saatejuhti Anne Ermi.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on teeneka kultuuritegelase preemia eesmärk tunnustada tallinlastest teenekate kultuuritegelaste loomingulist tegevust ja nende panust siinsesse kultuuriellu, teatas Raepress.

„Anne Erm ei vaja pikemat tutvustamist, sest tema 1990. aastal ellu kutsutud rahvusvaheline džässifestival on tänaseks kujunenud üheks Eesti muusikaelu visiitkaardiks. Lisaks on Anne Erm muusikateadlasena kirjutanud arvukalt artikleid ja raamatuid, pakkunud harivaid ja huvitavaid muusikasaateid raadiokuulajatele,“ märkis Kõlvart. „Teeneka kultuuritegelase preemiaga soovime tänada ja tunnustada Anne Ermi panust meie muusika- ja kultuuriellu.“

Anne Erm on pikaaegne Tallinna elanik, kelle panus Eesti kultuuripärandisse on märkimisväärselt suur – ta on tänaseni 1990. aastal alguse saanud Tallinna rahvusvahelise festivali Jazzkaar peakorraldaja, 1997. aastast korraldavad Anne Erm ja tema tiim ka festivali Jõulujazz. Erm töötab 1970. aastast muusikatoimetajana Eesti rahvusringhäälingus (Eesti Raadios), kus on ellu kutsunud hulga saatesarju. Nii on Anne Erm aktiivne ühiskonnategelane, kes on tänase Eesti muusikakultuuri üks juhtivaid arendajaid. Anne Erm on pälvinud Kuldmikrofoni muusikasaadete kultuuri edendamise eest, Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja Prantsuse Kunstide ja Kirjanduse ordeni laureaadi tiitli, millega kaasneb rüütliseisus.

Teeneka kultuuritegelase preemia antakse laureaadile üle Tallinna linna päeval, 15. mail. Teeneka kultuuritegelase preemia rahaline väärtus on 4430 eurot.

Tallinna teeneka kultuuritegelase preemia antakse pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kunsti, teatri, filmi, tantsu, muusika, arhitektuuri või kirjanduse alal. Taotlusi preemia andmiseks on õigus esitada Tallinna linnavolikogu ja Tallinna linnavalitsuse liikmetel ning linna ametiasutustel.